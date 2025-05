Parecem caros, mas são da Primark: os lençóis e capas de edredão do momento

Da Primark à Zara: diga adeus aos casacos e dê as boas-vindas aos vestidos de Primavera

São da Primark, mas parecem caros: os lençóis e capas de edredão do momento

Com a chegada da Primavera, é inevitável sentirmos aquela vontade querermos renovar espaços das nossas casas, dar-lhe um ar mais leve, colorido e fresco e o quarto não é exceção.

A pensar nisso, a Primark tem agora lençóis para esta estação, com padrões florais a preços super acessíveis. Com padrões florais delicados, cores suaves e aquele toque primaveril que transforma logo o ambiente, estas peças são a escolha perfeita para dar um novo look ao seu quarto.

Se está à procura de novas capas de edredão e se quer um ambiente de quarto mais leve e fresco, a Primark tem as melhores opções. Percorra a galeria acima e veja os nossos favoritos.