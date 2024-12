Irresistíveis: se pomos os pés na Primark, trazemos mais destes panos de cozinha

Sempre que vamos a uma loja Primark, chegamos a casa com mais um pack de panos de cozinha. Não resistimos aos estampados, aos lisos, aos que nos remetem para o romantismo das casas de chá britânicas, aos que combinam com os seus tons neutros, aos divertidos com cães-salsicha ou até aos que chamam a tradição portuguesa.

Os panos de cozinha são um elemento essencial em qualquer cozinha, não apenas pela sua funcionalidade, mas também pelo impacto que podem ter na decoração do espaço. Muitas vezes subestimados, a verdade é que estão expostos e estão bem visíveis. Por isso, transforme aquele pano feio ou manchado em trapo de limpeza e renove com estes conjuntos que custam entre 2 e 3,5 euros.

De acordo com a marca, estes panos são confecionados com um mínimo de 50% de algodão do Primark Cotton Programme, uma iniciativa que promove a produção sustentável de algodão. Além disso, fazem parte do programa “Primark Cares”, que reflete o compromisso da marca em reduzir o impacto ambiental e apoiar as comunidades envolvidas na produção.

Veja na galeria acima os diversos modelos.