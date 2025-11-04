Do bebé ao cão: Primark traz pijamas de Natal para toda a família com preços desde 4,50 euros

Rival da IKEA já tem 33 lojas em Portugal. Vende online e está com descontos até 60%

A época natalícia é sinónimo de tradições, e uma das mais adoradas é vestir a família inteira com pijamas combinados para celebrar o Natal. Este costume ganhou força sobretudo entre quem gosta de criar memórias festivas e fotografias divertidas, e agora inclui não só pais e filhos, mas até para os patudos.

Este ano, os pijamas de Natal da Primark estão a ser um sucesso nas redes sociais. Os conjuntos estão disponíveis em tamanhos para pai, mãe, criança, bebé e até cães, tornando possível que toda a família se vista à altura do espírito natalício. Os preços são também um dos atrativos: variam entre 4,50 euros e 17 euros, tornando-os super acessíveis.

Para além de serem super confortáveis, são ideais para as manhãs de Natal, quando toda a família se junta para abrir os presentes, tomar o pequeno-almoço ou simplesmente tirar fotografias memoráveis. Percorra a galeria acima e veja os pijamas de família natalícios da Primark.