Facebook Instagram
Dicas

Do bebé ao cão: Primark traz pijamas de Natal para toda a família com preços desde 4,50 euros

Primark apresenta pijamas de Natal para toda a família, do bebé ao cão, com preços desde 4,50 euros
IOL
Há 3h e 12min
Abriu uma nova loja Mercadona gigante. Aqui até pode almoçar no pronto a comer

A época natalícia é sinónimo de tradições, e uma das mais adoradas é vestir a família inteira com pijamas combinados para celebrar o Natal. Este costume ganhou força sobretudo entre quem gosta de criar memórias festivas e fotografias divertidas, e agora inclui não só pais e filhos, mas até para os patudos.

Este ano, os pijamas de Natal da Primark estão a ser um sucesso nas redes sociais. Os conjuntos estão disponíveis em tamanhos para pai, mãe, criança, bebé e até cães, tornando possível que toda a família se vista à altura do espírito natalício. Os preços são também um dos atrativos: variam entre 4,50 euros e 17 euros, tornando-os super acessíveis.

Para além de serem super confortáveis, são ideais para as manhãs de Natal, quando toda a família se junta para abrir os presentes, tomar o pequeno-almoço ou simplesmente tirar fotografias memoráveis. Percorra a galeria acima e veja os pijamas de família natalícios da Primark.

 

RELACIONADOS
Abriu uma nova loja Mercadona gigante. Aqui até pode almoçar no pronto a comer
Abriu mais uma loja em Portugal que vende roupa da Shein e pacotes perdidos da Amazon
Mercadona abre nova loja já a 27 de novembro. Revelamos onde
Rival da IKEA já tem 33 lojas em Portugal. Vende online e está com descontos até 60%
Primark polaca já conquistou os portugueses e estas novidades a partir dos 6 euros explicam tudo
Chegou a temporada dos pijamas quentinhos - e estes da Primark são irresistíveis
Mais Vistos
00:05:05
Secret Story
Pedro volta a pedir desculpas a Marisa e a conversa é marcada por muitas lágrimas
tvi
00:05:40
Secret Story
Marisa avisa Pedro: «A próxima vez que fizeres mais alguma destas, eu pego nas malas e vou-me embora»
tvi
00:03:04
Secret Story
Marisa para Pedro: «Se não tivesses tido a atitude que tiveste tinhas sido salvo e não ias a nomeações»
tvi
00:01:17
Secret Story
Tensão cresce como nunca entre Marisa e Pedro: «Não quero nada com ninguém aqui na casa!»
tvi
Destaques IOL
Air fryer
Afinal, é ou não perigoso usar papel de alumínio na air fryer?
Humidade
Vai salvar casas neste inverno: Chegou ao Lidl o desumidificador que também ajuda a secar a roupa
Primark
Do bebé ao cão: Primark traz pijamas de Natal para toda a família com preços desde 4,50 euros
Tragédia
A viver férias de sonho, pai e filho morrem atacados por vespas gigantes. Tinham 47 e 15 anos
Mais Lidas
Lidl
Lidl tem mesmo um super-herói contra a humidade do inverno
versa
Famosos
"Secret Story": após comunicado, família de Pedro Jorge toma decisão radical!
selfie
FC Porto
Instaurado processo disciplinar ao FC Porto por denúncias de Fábio Veríssimo
maisfutebol
Historias de amor
«O meu marido não trabalha: pago as contas todas em casa e não sei como será o nosso futuro»
Pedro Bianchi Prata
«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal
Seleção
Sub-16: Portugal vence torneio (com quatro minutos de Cristianinho)
maisfutebol