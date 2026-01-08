Facebook Instagram
Dicas

Ano Novo, quarto novo: veja as novidades giríssimas que encontrámos na Primark

Dê um novo ar ao quarto com estas ideias de decoração da Primark
IOL
Hoje às 12:37
Loja 100% portuguesa que faz frente à IKEA e Zara Home está com descontos até 60%: uma 'febre' que já tem 70 lojas

O Ano Novo é sinónimo de mudanças, conquistas e novos objetivos. O quarto pode ser o começo de uma mudança. A pensar nisso e de dar ‘um novo ar’ a um canto da casa, recorremos às novidades lindissimas da Primark.

Entre velas perfumadas, cestos de roupa, almofadas, lençóis de cama e peças de decoração, há tudo o que precisa para transformar o seu cantinho e torná-lo mais acolhedor e moderno.

Se está a pensar em renovar o quarto sem gastar uma fortuna, estas ideias da Primark podem ser o ponto de partida perfeito. Percorra a galeria que preparamos com as novidades mais bonitas da marca.

 

