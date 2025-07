O Prime Day já arrancou. E este ano vem com 4 dias de descontos imperdíveis

Prepare-se: já começou o maior Prime Day de sempre. Este ano, o evento da Amazon foi alargado para quatro dias completos de promoções exclusivas para membros Amazon Prime. As ofertas começaram às 23h de segunda, 7 de julho, e incluem descontos gigantes em todas as categorias — desde tecnologia e gaming a beleza, moda, casa, brinquedos ou produtos essenciais. Algumas das melhores ofertas surgem em períodos especiais, com novas promoções lançadas a cada cinco minutos, o que faz com que valha mesmo a pena espreitar a loja ao longo do dia.

Há ainda várias novidades a não perder. A Amazon introduziu este ano as ‘Ofertas de Hoje’, com temas diários, e as rápidas ‘Ofertas Flash’, que aparecem por tempo limitado. Os descontos podem chegar aos 25% em cuidados pessoais e produtos sem fios, e até 20% em artigos de casa, beleza, moda e tecnologia. Entre as marcas com promoções confirmadas estão nomes como Oral-B, PlayStation, Sony, Puma, Ghd, Dodot, Neutrogena ou Levi’s. Para facilitar ainda mais a navegação neste mar de descontos, a Amazon apresenta o Rufus, um novo assistente com inteligência artificial que sugere produtos com base no histórico e preferências do utilizador — é só perguntar, por exemplo, “que ofertas do Prime Day devo aproveitar?”.

Mesmo quem ainda não tem conta Prime pode participar. Basta aderir agora e aproveitar o teste gratuito de 30 dias, com acesso imediato às promoções. Além dos descontos do Prime Day, a subscrição inclui entregas gratuitas e rápidas, filmes e séries no Prime Video, jogos com o Prime Gaming e espaço ilimitado para fotos com o Amazon Photos. São quatro dias inteiros para explorar milhares de oportunidades e, se for rápido, pode apanhar algumas das melhores do ano.