Adeus marcas caras: este aspirador em "estilo Dyson" com cano articulado está a quase metade do preço

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Diga adeus à irritação: a famosa máquina que faz a barba e depila o corpo está a preço de saldo

É o rival da Dyson mais elogiado na Amazon (e por bons motivos): caiu para os 162€ em oferta flash

Com o Prime Day já em andamento, esta é uma das melhores alturas do ano para renovar os eletrodomésticos da casa sem gastar uma fortuna. Se andava à procura de um aspirador sem fios que facilite a limpeza e permita chegar aos cantos mais difíceis sem esforço, vale a pena espreitar o FAMIVAC FV3. O modelo está em destaque nas ofertas do Prime Day da Amazon e pode ser comprado por apenas 111,81€, menos 45% face ao preço habitual de 203,29€.

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O que dizem os compradores?

Com uma classificação média de 4,6 em 5 estrelas na Amazon, o FAMIVAC FV3 tem recebido elogios sobretudo pela facilidade de utilização. Muitos compradores destacam o tubo dobrável, referindo que permite aspirar facilmente debaixo dos móveis sem ser necessário ajoelhar-se ou fazer esforço, tornando possível limpar zonas que antes eram difíceis de alcançar. Há também quem sublinhe que o aspirador "superou todas as expectativas", elogiando o facto de ser muito leve e fácil de manobrar, além da luz verde incorporada na escova, que ajuda a detetar o pó mesmo nos cantos mais escuros. Outros utilizadores valorizam ainda a arrumação prática, explicando que o aspirador se mantém em pé sozinho, ocupa pouco espaço e inclui vários filtros de substituição, um detalhe que consideram uma mais-valia para a utilização no dia a dia.

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Principais características do FAMIVAC FV3

Tubo articulado de 70 cm , que facilita a limpeza debaixo de móveis sem necessidade de se ajoelhar.

, que facilita a limpeza debaixo de móveis sem necessidade de se ajoelhar. Potência de sucção de 60 kPa, indicada para remover pó, cabelos e sujidade no chão, tapetes e carpetes.

de sucção de 60 kPa, indicada para remover pó, cabelos e sujidade no chão, tapetes e carpetes. Peso de apenas 1,5 kg na unidade principal, tornando-o confortável para limpezas prolongadas.

na unidade principal, tornando-o confortável para limpezas prolongadas. Escova antiemaranhamento, concebida para reduzir a acumulação de cabelos e pelos.

concebida para reduzir a acumulação de cabelos e pelos. Luz LED verde na escova para ajudar a identificar partículas de pó em zonas menos iluminadas.

na escova para ajudar a identificar partículas de pó em zonas menos iluminadas. Autonomia até 50 minutos, suficiente para limpar habitações de dimensão média com uma única carga.

Vale a pena?

Para quem procura um aspirador sem fios leve, com boa autonomia e uma solução prática para limpar debaixo dos móveis, o FAMIVAC FV3 apresenta uma relação qualidade/preço bastante interessante, sobretudo enquanto se mantiver a campanha de desconto na Amazon.

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