O Amazon Prime Day 2026 já tem datas confirmadas: quatro dias de descontos em tecnologia, casa, beleza e muito mais

Durante estes quatro dias, estarão disponíveis milhares de promoções em diversas categorias, incluindo tecnologia e eletrónica, casa e cozinha, moda, beleza e cuidados pessoais, bem como produtos de uso diário. Marcas como Samsung, Philips, Dyson, Adidas ou Levi’s estão habitualmente entre as que participam no evento.
O Prime Day é um dos principais momentos de compras online do ano e é exclusivo para subscritores do serviço Amazon Prime. Em Portugal, o serviço inclui benefícios como entregas rápidas e gratuitas, acesso a conteúdos digitais e ofertas exclusivas ao longo do ano.
De acordo com dados divulgados pela Amazon, muitos consumidores valorizam o acesso a descontos exclusivos, considerando-o uma das principais razões para aderirem a serviços de subscrição de compras online. O estudo destaca ainda que encontrar boas promoções é frequentemente visto como uma experiência positiva pelos consumidores.
À medida que o evento se aproxima, os consumidores poderão acompanhar as novidades e preparar-se para as ofertas que estarão disponíveis para membros Amazon Prime.