O Amazon Prime Day 2026 já tem datas confirmadas: quatro dias de descontos em tecnologia, casa, beleza e muito mais

"Os meus filhos ficam maravilhados": O segredo para trazer o universo para dentro do quarto

De 132 para 38 euros? Os fones mais vendidos da Amazon estão com desconto histórico

"Já não vejo cabelos na almofada": o fenómeno da Amazon que trava a queda em poucas semanas

O preço deste tablet caiu a pique e agora custa pouco mais de 70€

Tipo Dyson, mas por uma fração do preço: o aspirador sem fios mais potente da Amazon está com desconto flash

Pequeno, potente e cabe numa gaveta: o mini aspirador sem fios de 50€ que resolve o drama dos cabelos na casa de banho

Durante estes quatro dias, estarão disponíveis milhares de promoções em diversas categorias, incluindo tecnologia e eletrónica, casa e cozinha, moda, beleza e cuidados pessoais, bem como produtos de uso diário. Marcas como Samsung, Philips, Dyson, Adidas ou Levi’s estão habitualmente entre as que participam no evento.

O Prime Day é um dos principais momentos de compras online do ano e é exclusivo para subscritores do serviço Amazon Prime. Em Portugal, o serviço inclui benefícios como entregas rápidas e gratuitas, acesso a conteúdos digitais e ofertas exclusivas ao longo do ano.

De acordo com dados divulgados pela Amazon, muitos consumidores valorizam o acesso a descontos exclusivos, considerando-o uma das principais razões para aderirem a serviços de subscrição de compras online. O estudo destaca ainda que encontrar boas promoções é frequentemente visto como uma experiência positiva pelos consumidores.

À medida que o evento se aproxima, os consumidores poderão acompanhar as novidades e preparar-se para as ofertas que estarão disponíveis para membros Amazon Prime.