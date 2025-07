O preço desta televisão caiu a pique. Prepare-se para a festa de descontos loucos

Este artigo pode conter links afiliados*

Se está à procura de uma televisão nova, esta é daquelas oportunidades que só aparecem durante o Prime Day — e este ano a Amazon decidiu prolongar a festa. Com quatro dias de promoções em marcas de topo, este é o momento certo para aproveitar preços que raramente voltam. E sim, encontrámos uma televisão que vale cada cêntimo: tecnologia topo de gama, imagem cristalina e um preço que baixou (muito) mais do que esperávamos. Não é todos os dias que encontramos uma televisão como esta LG NanoCell 4K a este preço — especialmente considerando tudo o que oferece. Com um ecrã de 43 polegadas (há tamanhos até às 86”), esta televisão foi feita para impressionar logo à primeira imagem: tem cores ultra definidas, contraste equilibrado e tudo com uma nitidez que faz com que até o canal das notícias pareça cinematográfico. E claro, está equipada com o sistema webOS 25, rápido e intuitivo, que torna o acesso à Netflix, YouTube, Prime Video ou Disney+ tão simples como mudar de canal.

Funcionalidades e linguagem simples4k

A tecnologia NanoCell da LG é o que dá vida às cores — literalmente. São mais de mil milhões de tons, potenciados por nanopartículas que eliminam impurezas na imagem, garantindo que o azul é mesmo azul e o verde é aquele verde vibrante que salta do ecrã. Mas não é só imagem: o som também é melhorado por inteligência artificial, que ajusta automaticamente o áudio para que tudo soe bem, esteja a ver um filme ou um jogo. O processador de nova geração ainda melhora a qualidade de conteúdos antigos com a função Super Upscaling, ideal para quem vê conteúdos que não são 4K. E sim, pode usar comandos de voz com a Alexa ou o Google Assistant.

O que dizem os utilizadores

Quem já comprou esta televisão diz que “a imagem é perfeita, com cores muito vivas” e que o sistema webOS “funciona sem falhas”. Um cliente que comprou a versão de 65’’ garante que a LG “nunca desilude” e que é uma excelente escolha por este preço. Outro utilizador, com a versão de 75”, diz que é “realmente grande” e que “até de lado se vê perfeitamente”, algo raro. Vários compradores referem que ficaram surpreendidos com a qualidade da imagem face ao preço, e um deles até concluiu que “é boa, bonita e barata” — e nós não podíamos dizer melhor.

