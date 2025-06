Isto mata milhares de pessoas em todo o mundo. Saber técnica simples pode evitar uma tragédia

Foi-nos ensinado durante o tempo de escola várias técnicas de primeiros socorros, inclusive como agir em caso de engasgamento. No entanto, com o passar do tempo, essas técnicas são esquecidas por não haver uma continuidade de treino e prática - mas é mesmo importante saber o que fazer nestas situações.

A página do Instagram @elcorreo_com partilhou um vídeo onde explica a técnica que pode fazer toda a diferença - e assim pode guardar no seu telemóvel para nunca se esquecer de dar uma vista de olhos - a manobra de Heimlich. Trata-se de um procedimento de primeiros socorros criado para desobstruir as vias respiratórias em caso de asfixia provocada por um pedaço de comida, por exemplo.

A técnica consiste em aplicar compressões abdominais rápidas e firmes, com o objetivo de provocar uma expulsão forçada do objeto que bloqueia a respiração. Pode ser realizada em adultos, crianças e até em bebés - com as devidas adaptações - e é considerada a manobra mais eficiente nestas situações.

Especialistas sublinham a importância de mais pessoas conhecerem e saberem aplicar corretamente esta técnica. "Saber o que fazer nos primeiros segundos é crucial. Pode significar a diferença entre a vida e a morte", alerta um profissional de emergência médica.

Como agir em caso de engasgamento:

Em adultos: posicionar-se atrás da pessoa, envolver-lhe o abdómen com os braços e pressionar com força, de forma súbita, para cima.

Em bebés: colocar o bebé de barriga para baixo no antebraço, apoiar-lhe a cabeça e dar até cinco palmadas entre as omoplatas.

