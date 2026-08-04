Nasceu em Lisboa a nova bebé da família real britânica: princesa Eugenie foi mãe pela terceira vez

O mais recente membro da família real britânica nasceu em Portugal. A princesa Eugenie foi mãe pela terceira vez e escolheu Lisboa para viver um dos momentos mais marcantes da sua vida: o nascimento da primeira filha, fruto do casamento com Jack Brooksbank.

O anúncio foi feito esta terça-feira, 4 de agosto, pela Casa Real britânica, através das redes sociais. "Sua Alteza Real, a Princesa Eugenie, e o Sr. Jack Brooksbank têm o grande prazer de anunciar o nascimento seguro de sua filha, ocorrida na segunda-feira, 3 de agosto de 2026, às 18h20, num hospital em Lisboa, Portugal".

No mesmo comunicado é ainda revelado que "A bebé nasceu com 2 quilos e 976 gramas".

A bebé é a terceira filha do casal, mas a primeira menina, juntando-se aos irmãos August, de cinco anos, e Ernest, de dois.

🎉🍼 Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are delighted to announce the safe arrival of their daughter, born on Monday, 3rd August 2026, at 6.20pm, at a hospital in Lisbon, Portugal.



The baby was born weighing 6 pounds 9 ounces.



Their Majesties The King… pic.twitter.com/6CvFVzX43h — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2026

Horas mais tarde, também a princesa Eugenie partilhou com os seus fãs uma partilha sobre a mais recente membro da família. "Eu e o Jack estamos muito felizes em anunciar a chegada da nossa filhinha Brooksbank!! Estamos completamente apaixonados por ela", escreveu, na legenda de uma foto da bebé.

A família real britânica está cada vez mais ligada a Portugal

A escolha de Lisboa para o parto não surpreende. A filha mais nova do príncipe André e de Sarah Ferguson, e sobrinha do rei Carlos III, mantém uma relação cada vez mais próxima com Portugal. Nos últimos anos, a princesa e o marido passaram a dividir a vida entre o Reino Unido e a região de Melides e da Comporta, onde têm residência e onde Jack Brooksbank desenvolve a sua atividade profissional ligada ao exclusivo projeto turístico CostaTerra Golf & Ocean Club.

A tranquilidade da costa alentejana, a privacidade e o estilo de vida descontraído transformaram Portugal num dos refúgios preferidos do casal, que tem sido visto com frequência na região. Agora, essa ligação ganhou um significado ainda mais especial: foi em Lisboa que nasceu a mais recente bebé da família real britânica.