5 alimentos com efeito probiótico que podem ajudar a perder peso

A saúde dos nossos intestinos é essencial para o nosso bem-estar geral. Por isso, não é de estranhar que se ouça tanto falar da importância dos probióticos. Há cada vez mais pessoas a incluir suplementos no seu dia a dia para garantir a saúde intestinal. No entanto, os probióticos não se encontram só nas farmácias e parafarmácias: há alimentos que também os têm.

Uma dieta equilibrada é essencial para a nossa saúde. No entanto, não vale a pena apenas comer bem e não ter em atenção o que é que se passa com o nosso sistema digestivo, responsável por processar todos os alimentos que colocamos no nosso corpo.

Num artigo da Women’s Health UK é explicado que quanto mais investigação científica se faz sobre o sistema digestivo, mais se percebe o impacto que ele tem em tudo, desde a gestão da ansiedade até à perda de peso. Por isso, não é de estranhar que os probióticos tenham ganhado tanto destaque para quem está focado em cuidar da sua saúde. afinal, ajudam a equilibrar o nosso sistema digestivo.

Não é necessário comprar suplementos probióticos para ter os nossos intestinos a funcionar bem. Dr. Michael Mosley, um cientista que aparece com frequência nas televisões inglesas, lançou um livro sobre a dieta para se ter um intestino inteligente. E a mensagem principal que transmite é sobre a importância de incluir alimentos probióticos na dieta.

O que é que os alimentos probióticos fazem?

Os alimentos probióticos têm microrganismos que ajudam a manter e a aumentar a quantidade de bactérias boas que temos no nosso organismo. Também conhecida por microflora, estas bactérias boas ajudam à digestão, o sistema imunitário e a saúde geral do organismo.

De acordo com Michael Mosley, que falou com o site Women’s Health UK, vários estudos mostraram que certos tipos de bactérias são associados à magreza e que as que estão no nosso intestino têm um papel importante na nossa composição corporal e na quantidade de calorias que o nosso corpo armazena.

Há vários tipos de alimentos probióticos com milhões de bactérias boas por grama. Veja na lista 5 alimentos que deve incluir na sua dieta para contribuir para a saúde dos seus intestinos e até perder peso.