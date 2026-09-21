Foi namorada de craque do desporto português e brilhou num reality show: agora surpreende com nova imagem

Ana Duarte voltou a dar que falar, desta vez por uma mudança no visual. A cantora, que ganhou uma nova projeção mediática depois de participar na primeira edição do Big Brother Verão, decidiu avançar com um procedimento estético que alterou de forma bastante visível o seu sorriso.

Conhecida do público também pelo tema “Loba”, que se tornou um dos momentos mais reconhecíveis da sua fase mais recente, a artista tem mantido uma presença regular em programas de televisão, eventos e festas desde a participação no reality show da TVI. A própria cantora revelou, meses depois do programa, que a passagem pelo Big Brother lhe trouxe um aumento significativo de reconhecimento profissional.

Agora, é uma transformação estética que volta a colocá-la no centro das atenções.

O novo sorriso de Ana Duarte

A mudança foi partilhada pela clínica responsável pelo procedimento, que apresentou o resultado como “um resultado marcante, iluminado e feito especialmente para ela”. De acordo com a explicação divulgada, o tratamento envolveu a aplicação de resina dentária.

A clínica destacou ainda a escolha de uma tonalidade bastante branca para o novo sorriso, explicando que, em peles morenas, tons de resina mais claros podem criar um contraste maior e fazer com que os dentes ganhem ainda mais destaque.

A escolha da cor, segundo a mesma publicação, depende sempre da preferência do paciente e do resultado pretendido, desde um efeito mais natural e discreto até uma aparência mais marcante.

No caso de Ana Duarte, o resultado final não passa despercebido.

Uma nova fase para a cantora

A mudança surge numa altura em que Ana Duarte atravessa uma fase de maior exposição pública. Antes de entrar no Big Brother Verão, a artista já tinha uma longa ligação à música e uma carreira construída desde a infância. A participação no reality show acabou por aproximá-la de um público mais abrangente.

O percurso televisivo não é, contudo, a única razão pela qual o nome de Ana Duarte se tornou conhecido. A cantora esteve também casada com Ricardinho, antigo internacional português de futsal e uma das figuras mais reconhecidas da modalidade. Os dois têm uma filha em comum e a relação entre ambos foi amplamente abordada durante a participação da artista no reality show.

Na música, “Loba” tornou-se um dos seus temas de maior visibilidade nos últimos tempos. A própria organização dos Play – Prémios da Música Portuguesa refere o tema entre os trabalhos que marcaram o percurso recente da cantora e aponta mais de 1,3 milhões de visualizações no YouTube.