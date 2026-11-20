O Parlamento aprovou uma proposta do PCP que garante a gratuitidade dos medicamentos prescritos nos tratamentos de procriação medicamente assistida. A medida, integrada no Orçamento do Estado para 2027, prevê ainda a abertura de um novo centro público no sul do país e a criação de bancos públicos de recolha de gâmetas.

O caminho para tentar ter um filho pode ser longo, emocionalmente exigente e, muitas vezes, financeiramente pesado. Para quem recorre a tratamentos de fertilidade, o custo da medicação representa mais uma preocupação numa fase já marcada por incertezas. Mas esse encargo poderá deixar de existir: os medicamentos prescritos no âmbito dos tratamentos de procriação medicamente assistida (PMA) vão passar a ser gratuitos.

A medida resulta de uma proposta apresentada pelo Partido Comunista Português (PCP), aprovada na quinta-feira, 19 de novembro, durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

A iniciativa foi aprovada com os votos favoráveis do Chega, PS, Livre, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Juntos pelo Povo (JPP). PSD e CDS-PP votaram contra, enquanto a Iniciativa Liberal se absteve.

Mas a proposta não fica pela gratuitidade dos medicamentos. O texto aprovado determina também o alargamento da capacidade de resposta dos centros públicos de PMA, a abertura de um novo centro na zona sul do país, durante 2027, e a criação de bancos públicos de recolha de doação de gâmetas.

Medicamentos podem custar 600 euros

A despesa com a medicação é uma das barreiras económicas que podem pesar sobre quem precisa de recorrer a tratamentos de fertilidade.

Na exposição de motivos da proposta, o PCP alerta que os custos dos medicamentos prescritos são parcialmente suportados pelas famílias e podem chegar aos 500 ou 600 euros. Um valor que, segundo os comunistas, pode tornar-se incomportável para quem não tem capacidade financeira para suportar essa despesa.

É precisamente essa barreira que a medida pretende eliminar: garantir que o acesso aos medicamentos necessários aos tratamentos de PMA não fica dependente da situação económica dos utentes.

Importa, no entanto, distinguir as medidas: a proposta aprovada assegura a gratuitidade dos medicamentos prescritos no âmbito dos tratamentos de PMA. Não significa que todos os cuidados de saúde relacionados com a fertilidade, independentemente do contexto, passem automaticamente a ser gratuitos.

Novo centro público de fertilidade vai abrir no sul do país

A proposta prevê ainda o reforço da resposta pública na área da procriação medicamente assistida. Em concreto, o Governo terá de proceder, em 2027, à abertura de um novo centro público na zona sul do país.

A localização exata não é indicada no texto aprovado. O objetivo passa por alargar a cobertura territorial e melhorar o acesso às técnicas de PMA, numa altura em que persistem diferenças significativas na distribuição destes serviços pelo país.

O Governo terá também de criar bancos públicos de recolha de doação de gâmetas — células reprodutivas, como óvulos e espermatozoides, que podem ser utilizados em tratamentos de fertilidade.

Estas estruturas são particularmente importantes para os tratamentos que dependem da doação de gâmetas e fazem parte do esforço previsto para reforçar a resposta pública nesta área.

Listas de espera continuam a ser um dos grandes desafios

A proposta do PCP chama também a atenção para os tempos de espera no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Os comunistas apontam para uma espera média que pode atingir os três anos no acesso aos tratamentos comparticipados, sublinhando que o tempo é um fator particularmente importante na medicina da reprodução.

Os dados da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) ajudam a perceber a dimensão do problema. Num estudo publicado em dezembro de 2025, com informação relativa a 2024, a entidade identificou nove centros públicos autorizados a realizar técnicas de PMA em Portugal continental, face a 17 centros privados.

O mesmo estudo revelou que a mediana do tempo de espera para a primeira consulta de apoio à fertilidade no SNS foi de 142 dias. Além disso, 68,5% das primeiras consultas analisadas não cumpriram o respetivo Tempo Máximo de Resposta Garantido. No final de 2024, 43% dos utentes que aguardavam por uma primeira consulta já tinham ultrapassado esse prazo.

A ERS identificou ainda falhas na distribuição territorial da oferta: as regiões do Oeste e Vale do Tejo e do Alentejo não dispunham de centros de PMA, públicos ou privados, em 2024.

É neste contexto que surge a previsão de um novo centro público no sul do país, a par do reforço dos bancos públicos de gâmetas.

Mais apoio para quem quer ter filhos

A aprovação da proposta representa uma alteração no acesso aos medicamentos prescritos nos tratamentos de procriação medicamente assistida e prevê um reforço da rede pública dedicada à fertilidade.

Para quem enfrenta dificuldades em engravidar e procura uma resposta através do SNS, as medidas procuram atuar sobre três obstáculos: o peso financeiro da medicação, a distribuição territorial dos centros e a disponibilidade de gâmetas para os tratamentos que deles necessitam.

A proposta foi aprovada no âmbito do OE2027. A sua concretização dependerá agora da execução das medidas previstas, incluindo a abertura do novo centro público e a criação dos bancos de recolha de gâmetas.