Mau hálito no seu animal de estimação? Este pó 100% natural pode resolver o problema

Este artigo pode conter links afiliados*

“Realmente ajuda com as alergias aos gatos”: A solução para quem não quer abdicar da companhia felina

Diga adeus aos pelos: o aspirador tipo Dyson que penteia e aspira o seu animal de estimação

O segredo de 10€ na Amazon para acabar com o mau hálito dos cães e gatos sem precisar de escova

“A minha cadela passa o dia todo em cima do produto e noto que sente alívio”: este tapete ajuda a proteger os cães do calor extremo

O ProDen PlaqueOff Powder é atualmente o pó mais vendido na Amazon na categoria de cuidados dentários para cães, com mais de mil unidades compradas só no último mês. Custa cerca de 20 euros, soma mais de 32 mil avaliações e mantém uma classificação média de 4,4 estrelas, números que o colocam entre os produtos de higiene oral para animais mais populares e consistentes do mercado.

Este sucesso reflete um problema comum a muitos donos de cães e gatos, o mau hálito e a acumulação de tártaro, e a procura por soluções que não impliquem escovagens difíceis ou stressantes para os animais.

Um único ingrediente, ação contínua

Este pó dental para animais foi desenvolvido para ser adicionado diariamente à ração, bastando polvilhar a dose recomendada na comida habitual do animal. Ao contrário de snacks mecânicos, atua de forma sistémica: ao ser ingerido, é absorvido e libertado de forma contínua através da saliva, ajudando a amolecer o tártaro já existente e a evitar a formação de nova placa bacteriana. A fórmula é composta por um único ingrediente natural, alga kelp colhida de forma sustentável na costa escandinava, sem conservantes, corantes, glúten ou açúcares adicionados, o que a torna segura mesmo para animais com intolerâncias alimentares ou dietas mais restritas.

Ver pó para a ração aqui

Recomendado por veterinários e validado pela ciência

O produto conta com mais de 24 anos de desenvolvimento científico e ensaios clínicos, sendo oficialmente aceite pela VOHC (Veterinary Oral Health Council), entidade responsável por validar produtos eficazes na redução e controlo do tártaro em cães e gatos. É fabricado sob certificação farmacêutica internacional GMP e amplamente recomendado por veterinários, o que reforça a confiança de quem procura uma alternativa segura à escovagem tradicional.

Resultados visíveis em poucas semanas

As opiniões de quem já utiliza este pó reforçam a sua eficácia a médio prazo. Muitos donos referem melhorias claras no hálito ao fim de algumas semanas e dentes visivelmente mais limpos com o uso continuado. Comentários como "o hálito do meu cão melhorou bastante" ou "os dentes da minha gata estão muito mais limpos" surgem com frequência, assim como elogios ao rendimento do produto, que dura vários meses mesmo com uso diário.

Indicado a partir dos 6 meses de idade

O produto pode ser usado em cães e gatos de qualquer raça ou tamanho, a partir do momento em que desenvolvem a dentição definitiva, normalmente por volta dos 6-7 meses. Graças à sua boa palatibilidade, costuma ser bem aceite mesmo por animais mais exigentes com a alimentação. Uma embalagem de 60g rende até 8 meses em gatos e cães pequenos (menos de 10 kg), até 4 meses em raças médias e mais de 2,5 meses em raças grandes.

Uma precaução a ter em conta

Por ser rico em iodo, este produto não é recomendado para animais sob tratamento médico para hipertiroidismo. Para animais sem esse tipo de problema, o aporte mineral está equilibrado dentro da dose diária recomendada pelo fabricante.

A combinação entre resultados consistentes, facilidade de utilização e boa relação qualidade-preço ajuda a explicar porque este pó dental continua a liderar as vendas e a conquistar milhares de avaliações positivas.

Ver pó para a ração aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.