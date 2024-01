Para ter mais foco e produtividade: esta é a regra dos 15 minutos que pode mudar a sua vida

Ser mais eficiente no trabalho ou na vida doméstica, acabar com a procrastinação que conduz a muita frustração e culpa e, como resultado, melhorar a qualidade de vida são objetivos que podem ser alcançados com pequenas alterações no dia-a-dia. E uma delas pode ser a introdução da regra dos 15 minutos.

Trata-se de uma abordagem de gestão de tempo que permite organizar as tarefas de forma mais eficiente, começa por escrever a edição espanhola da revista GQ. O método é tão simples quanto comprometer-se em dedicar apenas 15 minutos a uma tarefa ou projeto, independentemente da sua extensão. Parece muito pouco tempo, certo? Mas, provavelmente, não imagina o que consegue alcançar em apenas 15 minutos se estiver 100% focado.

Esta técnica implica uma mudança de mentalidade. É perfeita para enfrentar tarefas que causam ansiedade, pois apenas temos de nos comprometer com um período inicial de 15 minutos, explica o artigo da GQ. Começar é sempre o mais difícil quando falamos de tarefas que estamos a adiar há algum tempo.

A regra dos 15 minutos pode aplicar-se ao trabalho e ser utilizada em projetos pessoais, como tarefas domésticas ou pática desportiva. A premissa fundamental é que tudo começa quando decidimos dar o primeiro passo e esses primeiros 15 minutos estabelecem o ponto de partida. Neste curto intervalo de tempo, podemos alcançar resultados significativos.

Trabalhar durante 15 minutos parece-nos mais leve. Mas, ao fazê-lo, sentimos motivação para continuar até ao fim.

Veja passo a passo como implementar esta estratégia na sua vida:

1. Escolha uma tarefa

O primeiro passo é decidir qual a tarefa que queremos abordar ou aquela que temos vindo a adiar, seja ela doméstica, de estudo, trabalho ou exercício físico. Qualquer compromisso é válido.

2. Defina um alarme

É importante utilizar um cronómetro para 15 minutos e durante esse tempo garantir que está 100% focado nessa tarefa, sem permitir que nada interrompa, seja o telemóvel, o email, uma notificação ou outra tarefa.

3. Dedique 15 minutos e avalie o progresso

Após os 15 minutos, é crucial avaliar o progresso alcançado durante esse curto período. Se constatarmos que fomos produtivos, devemos continuar com a tarefa até ao fim. Caso contrário, podemos optar por adiá-la para mais tarde e voltar a repetir o método.