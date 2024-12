Trabalha nas semanas de Natal e final do ano? 3 sugestões para se manter produtivo na época festiva

Durante o mês de dezembro, com as celebrações natalícias e a chegada do Ano Novo, os profissionais enfrentam o desafio de equilibrar as tarefas profissionais e pessoais com manter o espírito festivo e as inúmeras preparações características desta época. Manter o foco e a motivação pode tornar-se especialmente difícil com o ambiente descontraído tão típico desta altura do ano.

Neste sentido, a GoodHabitz, empresa especializada em e-learning corporativo, partilha três dicas práticas, de modo a ajudar trabalhadores e empresas a enfrentarem este período com mais equilíbrio e eficácia e assegurar a produtividade enquanto se desfruta do espírito natalício:

1. Organizar e planear o trabalho de acordo com o calendário festivo

A época natalícia implica agendas mais curtas e interrupções frequentes. Por isso, é fundamental organizar as tarefas prioritárias e ajustar os prazos de entrega com antecedência. Criar uma lista de objetivos para completar antes das festividades e definir o que pode ser adiado para o início do ano, irá ajudar a manter a gestão de tempo realista e eficaz.

2. Fazer pausas que inspirem energia e criatividade

É importante fazer pausas regulares para recarregar energias. Usar essas pausas para atividades ligadas à época, como ouvir músicas de Natal, aproveitar a grande variedade de doces típicos desta altura ou simplesmente decorar o espaço de trabalho, pode ajudar a reforçar a motivação. Além disso, técnicas como a Técnica Pomodoro continuam a ser úteis para organizar o tempo em blocos de concentração e descanso.

3. Tornar o espaço de trabalho festivo, mas funcional

Um ambiente acolhedor e ajustado ao espírito natalício pode ajudar a melhorar a disposição e o foco. Adicionar pequenas decorações de Natal, manter o espaço organizado e garantir uma boa iluminação criam um ambiente equilibrado entre produtividade e celebração. Contudo, é importante evitar o excesso de elementos que possam distrair.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.