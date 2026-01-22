Facebook Instagram
Descobertas

Adeus base, adeus corretor? Já não vivemos sem este produto coreano

Em 2026, a maquilhagem deixa de esconder e começa finalmente a simplificar.
IOL
Hoje às 16:04

Este artigo pode conter links afiliados*

Skincare com produtos coreanos
Fotografia: Freepik

Neutrogena com desconto brutal: um kit completo de hidratação por apenas 11 euros

Durante anos acumulámos bases, corretores e iluminadores na gaveta da maquilhagem. Mas a tendência que se consolida em 2026 aponta noutra direção: rotinas mais simples, texturas leves e produtos que fazem mais com menos. É neste contexto que o BB Cream com Ginseng da Erborian, um dos produtos coreanos mais vendidos na Amazon, continua a ganhar destaque.

Atualmente disponível por cerca de 17 euros (quando antes custava 23 euros), este BB Cream conta com uma avaliação média de 4,4 estrelas, baseada em mais de três mil opiniões e registou cerca de 400 compras no último mês. Um sucesso consistente que reflete não só a popularidade crescente da cosmética coreana, mas também a procura por soluções práticas que simplificam a rotina diária sem abdicar de resultados.

Adquira o BB cream aqui

BB cream com ginseng da erborian

A fórmula 5-em-1 ajuda a uniformizar o tom da pele, disfarçar imperfeições, hidratar e deixar um acabamento natural e aveludado, sem sensação oleosa. Com textura leve e cobertura modulável, adapta-se facilmente ao dia a dia, oferecendo um efeito de “pele bonita” sem parecer maquilhagem. Quem já o usa descreve-o como “leve e fácil de espalhar”, elogia o acabamento “natural e saudável” e destaca que “com pouca quantidade cobre o rosto inteiro”, tornando-o ideal para quem prefere uma abordagem mais discreta.

Num momento em que a maquilhagem se torna mais subtil e funcional, este BB Cream encaixa perfeitamente na ideia de reduzir excessos e apostar em produtos versáteis. Talvez seja mesmo por isso que, em 2026, muitas pessoas estão a trocar uma gaveta cheia de maquilhagem por um único tubo — e a perceber que, afinal, menos pode mesmo ser mais.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

