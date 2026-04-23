O IOL testou e aprova: “Só uso um produto e sinto que fico logo sem imperfeições no rosto, com a cara luminosa, sem usar bases”

Este artigo pode conter links afiliados*

A pergunta que muitas mulheres fazem parece ter resposta no CC Cream da Erborian. No IOL, pusemos à prova o produto que soma mais de 5.600 avaliações na Amazon e o veredito é claro: é o aliado perfeito para quem quer uma pele "de porcelana" sem o peso da maquilhagem tradicional. Com uma textura que se adapta magicamente ao tom de cada rosto, este creme tornou-se o segredo para quem procura luminosidade imediata e um aspeto saudável em segundos.

O segredo dos pigmentos que "aparecem" na pele

O que torna este produto único é a sua tecnologia de pigmentos encapsulados. Ao sair da bisnaga, o creme é esbranquiçado, mas assim que entra em contacto com o calor da pele, as cápsulas libertam a cor. “No início estranha-se a cor, mas depois de espalhar ajusta-se perfeitamente ao nosso tom e as imperfeições desaparecem”, confirma uma das utilizadoras. O resultado é uma cobertura leve que neutraliza a vermelhidão e uniformiza o tom, mas com um acabamento tão natural que ninguém diria que está a usar algum produto.

Adquira aqui

Tratamento coreano com Centelha Asiática

Mais do que um simples corretor de cor, este CC Cream é um verdadeiro tratamento de beleza. A fórmula é enriquecida com Centella Asiática, uma planta icónica da cosmética coreana conhecida pelas suas propriedades regeneradoras e calmantes. “Sinto a pele hidratada o dia todo, não marca as rugas e ainda tem a vantagem de ter SPF 25”, destaca outra avaliação na Amazon. Além de embelezar no momento, ajuda a proteger contra as agressões externas.

O fim da "ditadura" das bases pesadas

Para quem já não tem paciência para bases que deixam a pele oleosa, este fenómeno da Erborian é uma libertação. É ideal para os dias de trabalho, eventos ou até para aquele aspeto de "acordei assim". Como resume quem já não passa sem ele: “É o meu essencial para os dias sem maquilhagem, sinto-me pronta em 3 segundos”. Com uma classificação de 4,3 estrelas, este é, sem dúvida, o investimento que vale cada cêntimo para quem quer brilhar com naturalidade.

Adquira aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.