Parece mentira, mas os produtos virais de skincare coreanos estão a menos de metade do preço

Este artigo pode conter links afiliados*

O mercado está repleto de produtos de beleza e, nos últimos anos, tem-se visto um crescente número de pessoas a tornarem-se fãs da rotina de beleza coreana. São muitos os produtos disponíveis, mas alguns são tão populares que é praticamente impossível não os ter visto para quem utiliza redes sociais diariamente. Os entusiastas de cuidados com a pele elogiam-nos constantemente, e nós decidimos investigar. Afinal, o que dizem os especialistas?

Em entrevista ao site Teen Vogue, a dermatologista Michelle Park afirma que esses produtos têm feito sucesso pelo seu preço acessível e pela simplicidade dos seus ingredientes. A beleza coreana destaca-se por oferecer resultados com base em ingredientes suaves, como água de arroz, mucina de caracol, artemísia e centella asiática.

Consulte aqui o preço do produto

Outra dermatologista, a Dra. Michele Green, também partilhou a sua opinião com a Teen Vogue, salientando que os produtos coreanos para cuidados com a pele incluem ingredientes excelentes e pouco comuns no ocidente. Um exemplo é a mucina de caracol, que, segundo ela, "contém ácido hialurónico e péptidos para promover a hidratação, melhorar a textura da pele e reduzir o aparecimento de manchas escuras".

Na festa de ofertas prime, o produto viral do TikTok com mucina de caracol está com um desconto de 56%! Falamos do Cosrx Advanced Snail 96 Mucina poder essência soro, Uma essência leve e de rápida absorção que proporciona à pele um brilho natural e saudável. Garante uma hidratação duradoura sem sensação pesada ou pegajosa.

De acordo com o Dr. Michelle Park, o foco no cuidado com a pele é uma prática cultural na Coreia há séculos. A prevenção do envelhecimento e a manutenção de uma barreira cutânea saudável e hidratada são prioridades para os coreanos. Hoje em dia, também nós podemos beneficiar desses produtos e seguir esta abordagem de cuidado intensivo para a pele.

Se tem pele desidratada, a mesma marca oferece o creme multisolução Advanced Snail. Atualmente, os subscritores da Prime podem aproveitar um desconto superior a 50%. Este creme de uso diário aplica-se suavemente, reavivando o brilho natural da pele

Consulte aqui o preço do produto

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.