Quer ganhar bem? Conheça as profissões mais bem pagas em Portugal

Com um salário que pode chegar aos 150 mil euros brutos anuais, o cargo de diretor financeiro (CFO) é o mais bem pago em Portugal, de acordo com o ranking que acaba de ser revelado pelo ManpowerGroup.

Eis as profissões mais bem remuneradas em 2026:

1. CFO - 90.000€ - 150.000€/ ano

O Chief Finantial Officer (CFO) lidera e supervisiona a área financeira, assegurando a gestão diária e a estratégia de longo prazo. As suas funções abrangem desde o controlo do cash-flow e contabilidade até ao planeamento, gestão de riscos e conformidade.

Com um papel cada vez mais estratégico, o CFO atua também como conselheiro do Diretor Executivo e do conselho de administração na tomada de decisões, avaliação de oportunidades de investimento e definição de objetivos financeiros da organização a longo prazo. Estabelece, também, uma relação com investidores e stakeholders financeiros baseada em transparência, rigor e credibilidade.

2. CTO/CIO - 70.000€ - 150.000€/ ano

Os Chief Technology Officer (CTO e Chief Information Officer (CIO) são cada vez mais funções essenciais para as empresas, num cenário cada vez mais dominado pela tecnologia. Esta liderança define a visão digital e tecnológica da organização, conduz projetos de modernização, supervisiona sistemas como ERPs e CRM, gere dados, soluções na Cloud, segurança digital e iniciativas de inovação.

Além de uma sólida base técnica, esta função exige a compreensão do negócio e capacidades de liderança, visão estratégica e comunicação, fundamentais para alinhar tecnologia e objetivos corporativos.

3. Diretor de Engenharia/Diretor Técnico - 90.000 - 130.000€/ ano

A escassez de perfis seniores com experiência consolidada em liderança técnica continua a influenciar a oferta salarial associada ao cargo de Diretor de Engenharia, ou Diretor Técnico. Este profissional é um líder sénior, responsável pela visão técnica, estratégia, execução e gestão de equipas e projetos de engenharia numa organização. Supervisiona orçamento, prazos e qualidade, combinando um elevado know-how técnico com fortes competências de liderança.

Em Portugal há uma procura constante por estes perfis, com oportunidades em empresas de diversas dimensões, desde construtoras a multinacionais de tecnologia, com remunerações alinhadas com a experiência e o setor.

4. Diretor de Investment Banking - 75.000€ - 120.000€/ ano

O Diretor de Investment Banking lidera operações financeiras complexas, como fusões e aquisições (M&A), Ofertas Públicas Iniciais (IPO) e emissões de dívida, sendo responsável pela captação de novos negócios e pela gestão da relação com clientes corporativos e investidores.

Este cargo que requer um mínimo de 10 a 15 anos de experiência, combinando expertise técnica e comercial com liderança, resiliência e fortes competências interpessoais, para poder liderar negócios complexos, gerir relacionamentos com clientes e orientar equipas num ambiente de alta pressão.

5. CISO - 70.000€ - 120.000€/ ano

O Chief Information Security Officer (CISO) garante a segurança da informação de uma organização, protegendo dados, sistemas e infraestruturas contra eventuais ataques cibernéticos. Define a estratégia de cibersegurança e é o responsável por gerir risco, compliance regulatória (NIS2, CRA, ISO 27001), fornecedores e resposta a incidentes.

O aumento da frequência e da sofisticação dos ciberataques, aliado ao reforço crescente da regulamentação de segurança, tem vindo a exigir que as empresas se foquem cada vez mais em procurar perfis capazes de ocupar esta posição de forte responsabilidade legal e reputacional.

6. Cloud Architect - 60.000€ - 95.000€/ ano

O Cloud Architect é responsável por desenhar, implementar, gerir e manter a infraestrutura e sistemas Cloud de uma organização, recorrendo a plataformas como AWS, Azure ou Google Cloud. É uma função que assume um papel determinante na definição e execução das estratégias de cloud, avaliando aplicações, hardware e requisitos do negócio, e traduzindo essas necessidades em soluções escaláveis, seguras e otimizadas em custos.

Com a migração para a cloud a manter-se uma prioridade estratégica para as organizações, como fator chave para impulsionar a escalabilidade do negócio, a redução de custos operacionais e a inovação, os Cloud Architets estão entre os perfis mais procurados em 2026.

7. Engineering Manager - 65.000€ - 90.000€/ ano

O Engineering Manager lidera equipas de desenvolvimento de software, hardware ou produtos físicos, assegurando que as soluções desenvolvidas estão alinhadas com as necessidades e expectativas do negócio. É responsável pela supervisão dos projetos, devendo assegurar a arquitetura técnica, a integração de soluções de engenharia e a implementação de processos ágeis.

8. Platform Engineer/Site Reliability Engineer (SRE) - 60.000€ - 90.000€/ ano

Enquanto o Site Reliability Engineer (SRE) se concentra na fiabilidade do sistema de produção, o Platform Engineer é o responsável por criar plataformas internas para programadores com vista a aumentar a sua eficiência. Ambos automatizam tarefas rotineiras e melhoram a entrega de software, com os Platform Engineers a capacitar os programadores, tornando-os mais rápidos e os SREs a garantir o desempenho, muitas vezes utilizando ferramentas partilhadas como Kubernetes e CI/CD.

Em Portugal, existe uma procura elevada por estes perfis, com várias vagas abertas e dificuldade das empresas em encontrar talento qualificado. Esta procura é especialmente forte para perfis com experiência sólida em cloud, Kubernetes, automação e observability e, apesar de o mercado ser mais pequeno do que em grandes hubs internacionais, existem oportunidades tanto em empresas nacionais como em multinacionais com operações no país.

9. Data Engineering Lead/Principal Data Engineer - 60.000€ - 85.000€/ ano

Os Data Engineering Lead e Principal Data Engineers são responsáveis por desenhar, construir e gerir infraestruturas, plataformas e pipelines de dados em grande escala, assegurando que a informação é fiável, acessível e orientada para a criação de valor. Combinam expertise técnica com liderança estratégica, gestão de equipas e capacidade de comunicação entre áreas funcionais.

10. Diretor de Logística - 60.000€ - 80.000€/ ano

O Diretor de Logística planeia, coordena e supervisiona toda a cadeia de distribuição de uma organização, desde a aquisição de matérias-primas até à entrega final ao cliente, gerindo a complexidade das cadeias de abastecimento e a pressão por eficiência logística.

Outras profissões técnicas e especializadas bem remuneradas:

A pressão do mercado não incide apenas sobre funções qualificadas ou de liderança, com diversas profissões técnicas e especializadas a ter igualmente elevada procura.

1. Encarregado de Obra - 25.300€ - 39.900€/ ano

2. Técnico de Manutenção/AVAC - 21.600€ - 34.400€/ ano

3. Motorista de Pesados Internacional - 21.000€ - 32.200€/ ano

4. Mecânico Industrial - 25.200€ - 29.400€/ ano

5. Programadores de CNC - 22.400€ - 25.200€/ ano

