Estas são as 10 profissões mais bem pagas entre os jovens

A Fundação José Neves identificou as profissões mais bem pagas dos trabalhadores mais jovens. No caso dos jovens trabalhadores, na faixa etária dos 25 aos 34 anos, as dez profissões mais bem pagas enquadram-se nos grupos profissionais que, à partida, exigem trabalhadores com mais qualificações.

O salário médio auferido pelos jovens trabalhadores nestas profissões foi significativamente superior ao salário médio nacional de 1133 euros dos trabalhadores neste grupo etário em 2021.

Os “Atletas e desportistas de competição” foram, entre os mais jovens, a profissão com o salário médio mais elevado. Em 2021, os jovens trabalhadores desta profissão auferiram um salário médio mensal de 17 059 euros. Desde 2010 que estão, consistentemente, no top das profissões que pagam melhor.

De seguida, encontravam-se os “médicos” e os “engenheiros de telecomunicações” com um salário médio de 2893 euros e 2288 euros, respetivamente.

As profissões mais tecnológicas também estavam no top das que pagam melhor entre os mais jovens em 2021, designadamente os “programadores de software” (2136 euros), os “analistas e programadores de software e aplicações” (2081 euros) e os “especialistas de redes informáticas” (1998 euros) na 4.ª, 6.ª e 9.ª posições, respetivamente. Já os “diretores de serviços de administração” (2100 euros) estavam na 5.ª posição.

As restantes profissões do top foram os “analistas em gestão e organização” (2075 euros) e os “engenheiros eletrónicos” (2053 euros) na 7.ª e 8.ª posições, respetivamente e, o último lugar, foi ocupado pelos “economistas” (1997 euros).

Segundo a Fundação José Neves identificou, “enquanto a maioria das profissões que pagam melhor, entre a generalidade dos trabalhadores, são profissões mais relacionadas com a gestão e chefia de empresas, no caso do grupo dos trabalhadores mais jovens, as profissões que pagam melhor estão mais relacionadas com a áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM)”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.