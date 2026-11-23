Fonte: Agência Lusa

Os pensionistas emigrantes que regressem a Portugal a partir de 2027 vão beneficiar de um IRS reduzido para quem tem rendimentos até ao 7.º escalão, segundo uma proposta de alteração ao orçamento do PS hoje aprovada.

Quem regressar a Portugal em 2027 vai beneficiar de um IRS mais baixo?

O alargamento do regime fiscal especial do “Programa Regressar” foi viabilizado durante o quarto dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

A proposta do PS alarga estas regras – com ajustes – aos emigrantes pensionistas que regressem a Portugal, a quem se torne residente fiscal em território português entre 01 de janeiro de 2027 e 31 de dezembro de 2032.

Durante quantos anos se aplica o benefício fiscal aos pensionistas emigrantes?

A nova norma estabelece que, além dos trabalhadores, “são igualmente excluídos de tributação” os rendimentos da categoria H obtidos no estrangeiro, “na parte em que sejam tributáveis em território português, pelo período de cinco anos contado a partir do ano em que se tornem fiscalmente residentes”.

Que pensionistas podem beneficiar da isenção de IRS e quais são os escalões abrangidos?

De acordo com as regras atuais do Código do IRS, estão excluídos de tributação 50% dos rendimentos, durante cinco anos, os rendimentos do trabalho dependente e dos rendimentos empresariais e profissionais dos cidadãos que voltem a viver e a trabalhar em Portugal caso tenham estado emigrados nos cinco anos anteriores e desde que os rendimentos não ultrapassem 250 mil euros anuais.

Para os pensionistas, o benefício fiscal aplica-se apenas a quem tem rendimentos até ao 8.º degrau (89.995 euros de rendimento coletável) e varia em função dos valores da reforma.

Até ao 7.º escalão de IRS (rendimento coletáveis até 48.373 euros em 2027), há uma isenção total de tributação. Para quem se encontra no 8.º escalão (mais de 48.373 euros até 89.995 euros), o IRS incide sobre 50% dos rendimentos.

Até quando podem os emigrantes regressar para beneficiar do regime?

Até agora, a legislação só aplicava este regime a quem se tornasse residente fiscal em território português até 2026 e, com a proposta de orçamento original proposta pelo Governo, a regra passa também a aplicar-se a quem regresse a Portugal no próximo ano e se torne fiscalmente residente até 31 de dezembro de 2027.

Na justificação da iniciativa, o PS explica que estas regras se aplicam “apenas à parte das pensões tributáveis em território português, sem prejuízo das convenções para evitar a dupla tributação”, tratados que pretendem evitar que um contribuinte com rendimentos em vários países seja tributado sobre esse mesmo valor num local e noutro.