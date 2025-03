Tens mais de 18 anos e dominas a programação? Há um Hackathon para ti.

Outros artigos:

A empresa portuguesa Sword Health, ligada ao desenvolvimento de soluções clínicas com recurso à inteligência artificial (IA), acaba de lançar o desafio de Hackathon para todos aqueles com competências de engenharia e criatividade e que queiram desenvolver uma solução com impacto, resolvendo problemas reais e contribuindo para moldar o futuro. O unicórnio revelou ainda que está a contratar em Portugal.

Os participantes no Hackathon terão a oportunidade de apresentar os seus projetos a especialistas da área e concorrer a prémios para as três melhores equipas. Os interessados em participar devem fazer o seu registo até 17 de março, através do website do Sword Hackathon 2025.

“Na Sword acreditamos que a inovação acontece quando abrimos portas à comunidade e damos palco a que talentos emergentes e experientes possam colaborar e desafiar o status quo. Este Hackathon é uma forma de abrir caminho para novas ideias e avanços tecnológicos, enquanto se promove a criatividade nesta área em Portugal”, afirma Luís Ungaro, VP of AI da Sword Health.

O concurso está aberto a todos os entusiastas, estudantes e profissionais, com mais de 18 anos e residentes em Portugal, que tenham conhecimentos em qualquer linguagem de programação.

As equipas podem ter até três elementos e a diversidade de conhecimentos e perspetivas é encorajada e valorizada. O Hackathon terá início a 18 de março com uma sessão de Q&A, na qual os participantes terão a oportunidade de conhecer a tecnologia da Sword e esclarecer dúvidas sobre o desafio. Os participantes vão começar a desenvolver as suas soluções remotamente e, na semana seguinte, a 26 de março, haverá uma sessão de mentoria, na qual poderão melhorar os projetos que vão submeter a concurso.

As equipas devem submeter o seu projeto até 2 de abril, sendo que as seis finalistas serão contactadas até 7 de abril. Estas equipas terão acesso à final do hackathon, a 12 de abril, no escritório da Sword, no Porto, onde farão o pitch e uma live demo das suas soluções a um painel de jurados composto por especialistas em IA, engenharia e inovação de produto da Sword.

As ideias vencedoras têm à sua espera um dos três prémios monetários: 1.250 euros (para o primeiro lugar), 750 euros (para o segundo lugar) e 500 euros (para o terceiro lugar).

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders