Rival da IKEA está a vender edredões nórdicos de casal por 11 euros (e há mais coisas com descontos até 70%)

Esta loja é um mundo de coisas lindas de morrer para a casa e estão com produtos em promoção até 70%
IOL
Hoje às 10:22
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já chegou a quatro cidades portuguesas

A grande rival da IKEA, a dinamarquesa JYSK, lançou uma nova campanha promocional com descontos que podem chegar aos 70% em vários artigos. Entre as ofertas em destaque estão os edredões nórdicos de casal, disponíveis por apenas 11 euros, uma oportunidade para quem procura mudar os lençóis a preços muito baixos.

Para além disso, a campanha inclui ainda uma vasta seleção de produtos, desde têxteis para o quarto e casa de banho até artigos de decoração e mobiliário, com preços especiais por tempo limitado. A marca dinamarquesa, frequentemente apontada como uma das principais rivais da IKEA, reforça assim a sua aposta em soluções acessíveis e funcionais para diferentes divisões da casa.

Para conhecer alguns dos artigos abrangidos por esta campanha, basta percorrer a galeria acima, onde é possível ver exemplos dos produtos atualmente disponíveis nas lojas JYSK.

