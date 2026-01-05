Rival da IKEA está a vender edredões nórdicos de casal por 11 euros (e há mais coisas com descontos até 70%)

Uma das lojas low cost mais amadas do momento volta a surpreender com produtos lindos para a casa

A grande rival da IKEA, a dinamarquesa JYSK, lançou uma nova campanha promocional com descontos que podem chegar aos 70% em vários artigos. Entre as ofertas em destaque estão os edredões nórdicos de casal, disponíveis por apenas 11 euros, uma oportunidade para quem procura mudar os lençóis a preços muito baixos.

Para além disso, a campanha inclui ainda uma vasta seleção de produtos, desde têxteis para o quarto e casa de banho até artigos de decoração e mobiliário, com preços especiais por tempo limitado. A marca dinamarquesa, frequentemente apontada como uma das principais rivais da IKEA, reforça assim a sua aposta em soluções acessíveis e funcionais para diferentes divisões da casa.

Para conhecer alguns dos artigos abrangidos por esta campanha, basta percorrer a galeria acima, onde é possível ver exemplos dos produtos atualmente disponíveis nas lojas JYSK.