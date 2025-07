Crédito para pagar propinas: solução ou armadilha?

Esta é a cidade com maior taxa de criminalidade do país. E está cheia de turistas

Num país onde estudar continua a ser um investimento exigente, muitos jovens e famílias procuram apoio financeiro. O crédito para pagar propinas surge como uma alternativa, mas pode não ser adequado para todos os casos.

Este tipo de crédito pessoal ajuda a pagar despesas de cursos superiores. No entanto, é preciso olhar para mais do que a prestação mensal. Afinal, a decisão pode pesar durante anos no seu orçamento.

Muito mais do que um crédito para pagar propinas

Apesar do nome, este crédito cobre mais do que propinas. Pode incluir matrículas, materiais escolares, transportes, alimentação e até alojamento, desde que as despesas sejam justificadas. Também é válido para cursos no estrangeiro ou programas como o Erasmus.

No terceiro trimestre de 2025, o crédito pessoal para educação está sujeito a uma TAEG máxima de 9,1%. Um valor mais baixo do que o dos créditos pessoais sem finalidade, que podem chegar aos 15,9%.

Período de carência: uma vantagem a explorar

Um dos pontos fortes deste crédito é a carência de capital. Durante o curso, pode pagar apenas os juros e adiar o pagamento do capital para depois da conclusão dos estudos.

A carência pode durar até 42 meses ou corresponder a 80% da duração do curso. Permite estudar com menos pressão financeira, mas prolonga o custo total do crédito.

Simulação: Quanto custa um crédito para pagar propinas de 15.500 euros?

Imagine pedir 15.500 euros, com uma TAEG de 7%, a pagar em 60 meses. A prestação mensal será de 292,50 euros. Porém, o custo final (com juros e comissões) aproxima-se dos 18.300 euros.

Isto significa pagar quase 2.800 euros a mais. Por isso, é essencial comparar o MTIC e a TAEG antes de assinar contrato.

Nota: Ao analisar cada proposta verifique o custo da comissão de abertura e se existe algum seguro associado.

Reúna os documentos e prepare-se para análise

Os bancos exigem documentos como o Cartão de Cidadão, comprovativos de morada, rendimentos e matrícula. Também pode ser necessário apresentar o mapa de responsabilidades do Banco de Portugal e comprovativos das despesas a financiar.

A decisão de aprovar o crédito depende do seu perfil de risco. Pode ser exigido um fiador ou garantias. Cada detalhe influencia as condições finais.

Avalie com cuidado antes de avançar

Não contrate este crédito por impulso. Avalie se a prestação será comportável depois da conclusão do curso. Um crédito mal planeado pode tornar-se um peso difícil de suportar no início da carreira profissional.

Caso precise de recorrer a um crédito para pagar propinas, planeie bem, compare propostas e avance apenas com a certeza de que está preparado para o compromisso.