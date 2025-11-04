Facebook Instagram

Chuva e fenómenos extremos de vento: Proteção Civil alerta para risco de cheias e acidentes

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, a partir da tarde de hoje, precipitação, por vezes forte

Agência Lusa
Hoje às 16:19
Carro na chuva Foto: Gryffyn, Unsplash
Carro na chuva Foto: Gryffyn, Unsplash
O aspirador que rivaliza com o Dyson V8 por menos de metade do preço

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou hoje para o risco de inundações, cheias e acidentes rodoviários devido às previsões de chuva e vento fortes, trovoada e agitação marítima a partir da tarde de hoje.

Num aviso à população, a ANEPC informou que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, a partir da tarde de hoje, precipitação, por vezes forte, na generalidade do território, vento com rajadas até 80km/h no litoral e até 100km/h nas terras altas do Norte e Centro, e agitação marítima forte na costa ocidental até quinta-feira.

Nesse período, alertou, é expectável a ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento ou por galgamento costeiro, e de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras.

É ainda expectável que o piso rodoviário fique escorregadio, devido à formação de lençóis de água, e que ocorra o arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos por efeito de episódios de vento forte.

A ANEPC recomendou por isso a adoção das principais medidas preventivas para estas situações, como não atravessar zonas inundadas e retirar das zonas normalmente inundáveis animais, equipamentos e veículos.

Agravado o nível de aviso para quarta-feira: estas são as horas que exigem mais cuidado

RELACIONADOS
O aspirador que rivaliza com o Dyson V8 por menos de metade do preço
Influencer revela o segredo para evitar o bolor e humidade nas gavetas (e só precisa de cola branca)
O que deve (e não deve) fazer ao usar o desumidificador em casa
Vai salvar casas neste inverno: Chegou ao Lidl o desumidificador que também ajuda a secar a roupa
Mais Vistos
00:03:35
Secret Story
Novamente aos beijos! O almoço secreto de Pedro Jorge e Marisa que ninguém viu
tvi
00:03:35
Secret Story
Imagens inéditas e um almoço secreto. Marisa declara-se a Pedro Jorge: «Amo-te, não sinto nada raiva de ti»
tvi
00:04:45
Secret Story
Pedro Jorge declara o seu amor por Marisa: «O meu sentimento é cada vez maior (...) ela é uma vencedora»
tvi
00:08:58
Secret Story
O botão toca na casa: Bruno pensa ter descoberto o segredo de Pedro
tvi
Destaques IOL
Air fryer
Afinal, é ou não perigoso usar papel de alumínio na air fryer?
Humidade
Vai salvar casas neste inverno: Chegou ao Lidl o desumidificador que também ajuda a secar a roupa
Primark
Do bebé ao cão: Primark traz pijamas de Natal para toda a família com preços desde 4,50 euros
Tragédia
A viver férias de sonho, pai e filho morrem atacados por vespas gigantes. Tinham 47 e 15 anos
Mais Lidas
Dois às 10
Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»
tvi
Lidl
Lidl tem mesmo um super-herói contra a humidade do inverno
versa
Historias de amor
Foi minha aluna no 12.º ano… e hoje é a mulher da minha vida: «Não há culpa, nem hesitação»
Joana
Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final
Ines aires pereira
Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores
IPMA
Agravado o nível de aviso para quarta-feira: estas são as horas que exigem mais cuidado
away