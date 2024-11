Governo apela: esteja atento aos avisos da Proteção Civil nos próximos dias

O ministro da Presidência apelou hoje à população que esteja atenta aos avisos da Proteção Civil para o agravamento do estado do tempo nos próximos dias e que adote os comportamentos recomendados pelas autoridades.

“A única coisa que queria acrescentar é pedir às populações a atenção a todos os avisos emitidos pela Proteção Civil em termos dos comportamentos mais prudentes a adotar nestes momentos”, afirmou António Leitão Amaro, em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros.

O centro e o sul do país deverão ser particularmente afetados por agueiros fortes de granizo, acompanhados de trovoada, nos próximos três dias, segundo um alerta da Proteção Civil, para a possibilidade de fenómenos extremos de vento.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil emitiu um aviso à população segundo o qual se espera "maior potencial de severidade" no baixo Alentejo e no Algarve.

Face às previsões, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, cheias provocadas pelo transbordo de rios e ribeiras e derrocada de terras.

Há também a possibilidade de contaminação de água potável por "inertes resultantes de incêndios rurais".

O arrastamento para as estradas de objetos soltos, ou desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, por efeito do vento forte pode "causar acidentes com veículos em circulação" e peões na via pública, especificou a Autoridade, em comunicado.

No Algarve, a chuva intensa que caiu de manhã durante cerca de 20 minutos alagou estradas em Moncarapacho, no concelho de Olhão, e caves e lojas na baixa de Albufeira, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Albufeira foi o concelho do distrito de Faro onde se registou o maior número de ocorrências, das quais cinco na via pública, seguindo-se Moncarapacho, mas nenhuma delas com gravidade.