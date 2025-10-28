Facebook Instagram

Mau tempo: Proteção Civil faz alerta e apela às populações para adotar medidas

Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) dá conta que a previsão meteorológica para os próximos dias vai agravar

Agência Lusa
Há 3h e 58min
A Proteção Civil alertou hoje para a possibilidade de inundações em zonas urbanas e cheias nos próximos dias devido às previsões de chuva e vento forte, pedindo à população que adote medidas preventivas.

Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) dá conta que a previsão meteorológica para os próximos dias aponta para “precipitação por vezes forte”, acompanhada por trovoadas, e para o “aumento da intensidade do vento no litoral e nas terras altas, com condições favoráveis à ocorrência de fenómenos extremos de vento, em especial na região Sul”.

Face a estas previsões, a Proteção Civil avisa para a ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento ou por galgamento costeiro, assim como para cheias, devido ao transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras.

A ANEPC alerta também para a instabilidade de vertentes, conduzindo a deslizamentos, derrocadas e outros motivados pela infiltração da água (fenómeno que pode ser potenciado pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais do Verão), para o piso rodoviário escorregadio devido à possível formação de lençóis de água, assim como para o arrastamento para as vias de objetos soltos, ou ao desprendimento de estruturas móveis devido ao vento forte.

A ANEPC avisa a população para a adoção de medidas preventivas, como garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que criem obstáculos ao livre escoamento das águas, a adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placards e outras que estejam suspensas e especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores.

Aos condutores é pedido para adotarem uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tomando especial atenção à eventual formação de lençóis de água nas vias rodoviárias e para não atravessarem zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas.

A Proteção Civil avisa igualmente a população para um especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando a passagem e a permanência nestes locais e para não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima.

