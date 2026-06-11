Proteína vegetal faz o mesmo que a animal aos músculos? Diferença está nos maiores de 65 anos

Fonte: Agência Lusa

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Investigadores portugueses concluíram que consumir proteína de origem animal ou vegetal tem resultados semelhantes para estimular o aumento de proteína muscular nos mais novos e apenas acima dos 65 anos a proteína animal mostra uma ligeira vantagem.

Que tipo de estudo foi realizado?

A meta-análise comparou 12 estudos sobre o efeito da ingestão de proteína animal versus proteína vegetal ao nível do acréscimo de massa proteica no músculo, analisando diferentes grupos etários, períodos de tempo e efeitos combinados com o treino da força.

A proteína animal é mais eficaz para ganhar músculo?

As conclusões indicam que as diferenças entre proteína animal e vegetal são quase inexistentes em pessoas mais novas, mesmo quando existe prática de treino da força.

Quem beneficia mais da proteína animal?

O mesmo não acontece em pessoas acima dos 65 anos, nas quais a proteína animal demonstra ser mais eficaz para estimular o aumento da proteína muscular.

Porque é que a proteína animal tem vantagem nos mais velhos?

Em declarações à Lusa, o investigador Gonçalo Vilhena de Mendonça explicou que a proteína animal contém maiores quantidades de leucina, um aminoácido fundamental para a síntese de proteína muscular.

O que acontece com a idade?

“E a partir de determinada idade (…) é preciso aumentar um bocadinho mais essa quantidade de leucina que é ingerida para estimular ao acréscimo de proteína no músculo esquelético”, explicou o investigador.

Porque responde o músculo de forma diferente nos idosos?

“Quando as pessoas mais velhas estão a ingerir uma proteína que tem menos teor de leucina, o que acontece é que o músculo responde de uma forma diferente”, acrescentou Gonçalo Vilhena de Mendonça.

Há vantagens em escolher proteína vegetal?

Segundo o investigador, a proteína vegetal, sobretudo a comercializada sob a forma de suplemento, é normalmente mais barata do que a proteína de origem animal.

Que benefícios adicionais tem a proteína vegetal?

“É um aspeto positivo para a carteira de cada um e, depois, tem outros dois aspetos importantes, pois [a proteína vegetal] é mais sustentável para o planeta e passível de consumo por pessoas vegetarianas”, destacou.

A proteína vegetal pode ser uma alternativa para pessoas com intolerâncias?

Sim. O investigador recordou que muitas pessoas têm intolerância à lactose.

Porque pode a proteína vegetal ser mais indicada nesses casos?

“Há uma série de pessoas que têm intolerância à lactose. E a proteína do soro do leite, a ‘whey’, deriva do leite e, portanto, não é o ideal para pessoas que são intolerantes à lactose”, explicou.

Quem realizou esta investigação?

O estudo foi realizado pelo Laboratório de Função Neuromuscular da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, pela investigadora nutricionista Brícia Mendes.

Quantas pessoas participaram na análise?

A meta-análise incluiu 12 estudos, num total de 303 participantes, dos quais 121 tinham mais de 65 anos.