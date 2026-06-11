Homem a fazer exercício físico
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Proteína vegetal faz o mesmo que a animal aos músculos? Diferença está nos maiores de 65 anos
IOL
Há 3h e 43min
Fonte: Agência Lusa
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A meta-análise comparou 12 estudos sobre o efeito da ingestão de proteína animal versus proteína vegetal ao nível do acréscimo de massa proteica no músculo

Investigadores portugueses concluíram que consumir proteína de origem animal ou vegetal tem resultados semelhantes para estimular o aumento de proteína muscular nos mais novos e apenas acima dos 65 anos a proteína animal mostra uma ligeira vantagem.

Que tipo de estudo foi realizado?

A meta-análise comparou 12 estudos sobre o efeito da ingestão de proteína animal versus proteína vegetal ao nível do acréscimo de massa proteica no músculo, analisando diferentes grupos etários, períodos de tempo e efeitos combinados com o treino da força.

A proteína animal é mais eficaz para ganhar músculo?

As conclusões indicam que as diferenças entre proteína animal e vegetal são quase inexistentes em pessoas mais novas, mesmo quando existe prática de treino da força.

Quem beneficia mais da proteína animal?

O mesmo não acontece em pessoas acima dos 65 anos, nas quais a proteína animal demonstra ser mais eficaz para estimular o aumento da proteína muscular.

Porque é que a proteína animal tem vantagem nos mais velhos?

Benefícios exclusivos?
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Em declarações à Lusa, o investigador Gonçalo Vilhena de Mendonça explicou que a proteína animal contém maiores quantidades de leucina, um aminoácido fundamental para a síntese de proteína muscular.

O que acontece com a idade?

“E a partir de determinada idade (…) é preciso aumentar um bocadinho mais essa quantidade de leucina que é ingerida para estimular ao acréscimo de proteína no músculo esquelético”, explicou o investigador.

Porque responde o músculo de forma diferente nos idosos?

“Quando as pessoas mais velhas estão a ingerir uma proteína que tem menos teor de leucina, o que acontece é que o músculo responde de uma forma diferente”, acrescentou Gonçalo Vilhena de Mendonça.

Há vantagens em escolher proteína vegetal?

Segundo o investigador, a proteína vegetal, sobretudo a comercializada sob a forma de suplemento, é normalmente mais barata do que a proteína de origem animal.

Que benefícios adicionais tem a proteína vegetal?

“É um aspeto positivo para a carteira de cada um e, depois, tem outros dois aspetos importantes, pois [a proteína vegetal] é mais sustentável para o planeta e passível de consumo por pessoas vegetarianas”, destacou.

Benefícios exclusivos?
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A proteína vegetal pode ser uma alternativa para pessoas com intolerâncias?

Sim. O investigador recordou que muitas pessoas têm intolerância à lactose.

Porque pode a proteína vegetal ser mais indicada nesses casos?

“Há uma série de pessoas que têm intolerância à lactose. E a proteína do soro do leite, a ‘whey’, deriva do leite e, portanto, não é o ideal para pessoas que são intolerantes à lactose”, explicou.

Quem realizou esta investigação?

O estudo foi realizado pelo Laboratório de Função Neuromuscular da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, pela investigadora nutricionista Brícia Mendes.

Quantas pessoas participaram na análise?

A meta-análise incluiu 12 estudos, num total de 303 participantes, dos quais 121 tinham mais de 65 anos.

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