Este peixe tem mais proteína do que a carne de vaca e mais vitamina B12 do que os ovos e o queijo

Chamam-lhe superpeixe pelas suas características. Ganha às carnes vermelhas no que diz respeito à quantidade de proteína e tem mais vitamina B12 do que carne, queijo e ovos.

Falamos do atum, um dos peixes mais populares em Portugal, quer fresco quer na sua versão enlatada.

Apesar de muitas pessoas reconhecerem a natureza saudável do atum, será que têm noção da quantidade de proteína que este peixe possui? É superior à que se encontra na carne de vaca, peru, frango ou porco. O atum contém ainda mais proteína do que a cavala, a dourada, a sardinha, o bacalhau, o peixe-galo ou a pescada.

Bifes de atum frescos e congelados encontram-se facilmente em qualquer supermercado do nosso país. De acordo com um artigo da versão espanhola do Business Insider, o atum tem 23 gramas de proteína por cada 100.

De acordo com estudos citados pelo mesmo site, 100 gramas de atum fresco podem fornecer até 30 gramas de proteína, reduzindo para 25 no caso do atum enlatado. A seguir ao atum, os peixes mais ricos em proteína são o biqueirão, a sardinha, o salmão e a xaputa.

O atum também é rico em ómega-3, vitaminas D e B, e vários minerais. Entre as vitaminas B, destacam-se a niacina, a B6 e a B12.

O atum possui ainda 12% de gordura saudável, que ajuda a reduzir o colesterol mau e os triglicerídeos no sangue fazendo diminuir o risco de arteriosclerose, trombose e doenças cardiovasculares. Além disso, melhoram também a função cerebral, previnem a doença de Alzheimer e promovem a saúde oftalmológica.

Entre os minerais do atum destacam-se o selénio, o fósforo, o ferro, o magnésio e o zinco. Graças a estes minerais, é possível prevenir a anemia, formar novos glóbulos vermelhos, cuidar dos músculos, melhorar o humor, dormir bem ou proteger o corpo contra infeções.

O site WebMD refere ainda outros benefícios do atum, de acordo com vários estudos científicos: redução do risco de cancro e ajuda no controlo do peso.

O atum é ainda uma boa fonte de iodo, fundamental para o bom funcionamento da tiroide.