Este alimento saudável tem mais proteína do que a carne e quase não tem gordura

A proteína é um macronutriente essencial para o nosso organismo, desempenhando um papel fundamental na saúde da pele, ossos, músculos e órgãos. Grande parte dos alimentos que consumimos têm algum valor proteico, mas é a carne, o peixe e os ovos que são apontados como as principais fontes. No entanto, há outros e há um que chega a ter mais do que o famoso bife de vaca ou de frango.

De acordo com a Agência Europeia de Segurança Alimentar, um adulto deveria consumir diariamente cerca de 0,83 gramas de proteína por cada quilograma que pesa. Ou seja, um adulto que pese 60 kg deveria comer perto de 50 gramas de proteína. Ao consumir-se a dose diária recomendada, garante-se vários processos essenciais no organismo, como a reparação de tecidos, a manutenção do sistema imunitário e até a produção de hormonas.

Quando há déficit proteico, surgem sintomas como fadiga crónica, perda de massa muscular e as unhas e cabelo começam a enfraquecer. Para garantir que isso não acontece, é importante consumir alimentos ricos em proteína. Toda a gente já ouviu dizer que a carne e o peixe são excelentes fontes, mas há um alimento de base vegetal que chega a ter três vezes mais proteína, refere o El Español. Trata-se do seitan, produzido a partir do trigo.

O que faz do seitan um alimento tão interessante?

O seitan pode ter até 75 gramas de proteína por cada 100 gramas, um valor muito acima dos 25 gramas de proteína de um bife de vaca. Além disso, tem poucos hidratos de carbono e gorduras.

Baixo em calorias, mas muito saciante, o seitan ajuda também a melhorar a saúde digestiva por ter muita fibra e apoia o funcionamento dos rins, nervos e músculos graças aos seus níveis de potássio.

Ainda assim, de acordo com o site eCycle, o seitan não deve ser consumido por toda a gente. Pessoas que tenham alergia, sensibilidade ou intolerância ao trigo ou ao glúten não podem comer seitan já que este é feito a partir de farinha de trigo.