IKEA lança protetor de colchão que regula a temperatura da cama naturalmente. No frio e no calor

A IKEA volta a inovar na sua secção de novidades. Desta vez, deixou os clientes rendidos a um protetor de colchão que combina que se auto-regula para aquecer a cama no inverno e arrefecer no verão. O com o KEJSAROLVON tem duas faces: o lado azul, ideal para manter a cama fresca nos meses de verão, e o lado bege, que proporciona calor e conforto nas noites frias.

Além disso, este protetor protege o colchão de nódoas e sujidade, prolongando a sua durabilidade. Disponível em vários tamanhos, desde 90x200 cm a 180x200 cm, é acessível, custa entre 39 a 65 euros. A sua fixação com fitas elásticas garante estabilidade na cama e pode ser lavado na máquina de lavar.

Os materiais utilizados destacam-se: o lado azul é feito de fibras de nylon especialmente tecidas para dissipar o calor, enquanto o lado bege oferece uma superfície aconchegante. Os clientes elogiam a versatilidade e eficácia do produto. Uma utilizadora refere: “Além de proteger e ajudar a aquecer a cama, faz uma espécie de sobrecolchão. Óptima opção!”. Outro comprador comenta que "o lado refrescante é realmente refrescante, e o lado quente é realmente quente. Excelente para espaços pequenos!"

