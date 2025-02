Luxo italiano! O protetor solar com trufa branca que conquistou milhares de consumidores está a 18 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Há algumas semanas, apresentámos o sérum com trufa branca da d'Alba que se tornou viral nas redes sociais. O produto tem conquistado cada vez mais admiradores nas redes sociais, com comentários muito positivos nas avaliações, e conta com uma classificação média de 4,5 estrelas na Amazon. Agora, a marca italiana volta a captar a atenção com uma novidade igualmente luxuosa: um protetor solar tonificante enriquecido com trufa branca de Piedmont que oferece 30 horas de hidratação.

A d'Alba tem vindo a destacar-se pela capacidade de criar produtos multifuncionais com ingredientes premium, sendo a trufa branca italiana a estrela da marca. O facto de combinar luxo com preços acessíveis tem sido um dos segredos do seu sucesso. "Este produto vai muito além da proteção solar, é a base perfeita para uma pele bonita e saudável", partilha uma utilizadora satisfeita.

Adquira o protetor solar com trufa branca aqui

Uma fórmula que faz tudo

O Waterfull UV Essence destaca-se pela sua textura leve e acabamento natural. "Adorei a aplicação deste creme. Protege mesmo do sol e absorve rapidamente sem deixar a pele oleosa", refere uma consumidora, destacando a absorção rápida e o toque não gorduroso. A fórmula combina a riqueza da trufa branca italiana com filtros UV avançados e ingredientes hidratantes que mantêm a pele protegida e luminosa durante todo o dia.

Versatilidade que conquista

"Tem uma textura muito agradável e um brilho subtil, dá um toque de luminosidade na medida certa", destaca uma utilizadora, referindo o efeito iluminador natural. Este é um dos pontos mais elogiados do produto - a capacidade de funcionar como protetor solar, base de maquilhagem e hidratante numa só aplicação. "Excelente em todos os aspetos, é o único produto que uso todos os dias sem falhar", confirma outro consumidor.

Resultados visíveis desde a primeira aplicação

O feedback tem sido consistentemente positivo quanto aos resultados imediatos. "Um produto ideal que não deixa brilhos gordurosos", partilha uma utilizadora, destacando o acabamento natural. A fórmula especial de hidratação profunda, combinada com o extrato de trufa branca italiana, garante uma pele hidratada sem oleosidade, adaptando-se a diferentes tipos de pele.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.