Devemos usar protetor solar nos cães e gatos? Veterinário responde

No programa «Dois às 10», foram partilhadas dicas essenciais para quem vai de férias e pretende levar consigo o seu animal de estimação. André Santos, médico veterinário, abriu o consultório no estúdio para esclarecer as dúvidas dos portugueses, abordando temas importantes para garantir o bem-estar dos animais durante os meses mais quentes.

Uma das perguntas mais relevantes foi sobre a existência e a necessidade de protetores solares para animais. André Santos explicou que, tal como os humanos, os animais também podem sofrer com a exposição prolongada ao sol, sobretudo os gatos. “Evitar a exposição durante as horas de maior calor é fundamental,” alertou.

O veterinário destacou que os protetores solares são especialmente importantes para gatos, principalmente para os de pelagem clara ou com zonas de pele exposta. “Os melhores protetores são os cremes hipoalergénicos indicados para bebés, pois criam uma barreira eficaz e são seguros para os animais.”

André Santos alertou ainda para um problema grave: o carcinoma de células espinhosas, um tipo de tumor que pode aparecer na ponta do nariz ou nas orelhas dos gatos, zonas frequentemente expostas ao sol. “Como os gatos adoram estar junto das janelas a apanhar sol, é crucial proteger essas áreas e consultar um veterinário ao primeiro sinal de feridas, para evitar complicações.”

Assim, para quem planeia viajar com animais de estimação neste verão, a recomendação é clara: cuide da proteção solar dos seus animais, evite a exposição prolongada ao sol e esteja atento a qualquer sinal que possa indicar problemas de saúde relacionados com a radiação solar.