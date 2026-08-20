Se tiver este protetor solar não o use: há um alerta de segurança por risco de queimaduras

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A Direção-Geral do Consumidor (DGC), que é ponto de contacto nacional do Safety Gate (Sistema de alerta rápido para produtos perigosos não alimentares), informou em comunicado que o creme de proteção solar da marca Hello Sunday apresenta risco de queimaduras.

O creme anunciado com "Fator de Proteção Solar (FPS)" 50, para aplicação na zona dos olhos, é vendido num tubo de cor verde com inscrições em cor-de-rosa e branco. Estão afetados todos os lotes do produto, informa a DGC. O produto é vendido online e tem as seguintes características:

Designação: The One For Your Eyes SPF 50

Código de barras: 8436037793370

De acordo com o alerta emitido pelo Safety Gate, o creme não proporciona o nível anunciado de "Fator de Proteção Solar (FPS)". “Aquando da utilização do produto os consumidores podem sofrer queimaduras solares e as consequências crónicas da exposição solar excessiva, devido à radiação UV, incluindo imunossupressão, envelhecimento cutâneo e cancro da pele”, pode ler-se no comunicado.

Por não estar em conformidade com o Regulamento relativo aos Produtos Cosméticos, não deve usar este creme. Em Espanha, foi adotada a medida de "recolha do produto junto dos utilizadores finais".

A DGC, como ponto de contacto nacional, recebe as notificações relativas aos produtos perigosos e encaminha-as para as autoridades de fiscalização do mercado para a eventual adoção de medidas (nomeadamente a retirada do mercado, proibição de comercialização, entre outros).