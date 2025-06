Quem tem pele oleosa sabe: este protetor solar faz toda a diferença

Este artigo pode conter links afiliados*

Trufa branca italiana: Este protetor solar é um luxo e muito mais barato do que imagina

No IOL, somos fãs deste protetor solar, especialmente quem tem pele oleosa sabe o quão complicado pode ser. Há produtos que deixam a pele brilhante, pesada, com sensação de película ou até agravam a acne. É por isso que, há já algum tempo, somos fiéis a este Fusion Water Magic da ISDIN.

Quando nos deparámos com este protetor solar entre os produtos de beleza mais vendidos da Amazon, não nos surpreendeu. A fórmula é leve, fluida, absorve-se num instante e tem um acabamento quase impercetível. Dá para usar no dia-a-dia, com ou sem maquilhagem por cima, e não deixa resíduo branco.

Com fator de proteção 50, protege contra os raios UVA e UVB, hidrata sem pesar e é resistente à água. Um dos comentários mais repetidos refere que “não arde nos olhos”, algo raro neste tipo de produto. Uma utilizadora resume nas avaliações: “É muito leve e nada oleoso, o brilho desaparece rápido. Já experimentei muitos, este é dos melhores.” Outro ponto a favor: é indicado para peles sensíveis, incluindo pele atópica. Há quem o use todos os dias durante o verão e quem o aplique todo o ano.

Normalmente, há um bom motivo para um produto se manter entre os mais vendidos — e este é um deles. Já o experimentámos e confirmamos: funciona mesmo.

