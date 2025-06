Pingo Doce acaba com uma das maiores dúvidas durante os dias de praia

Calce as havaianas e prepare-se para o samba: com voos a este preço, vamos ao Brasil!

Se há coisa que todos os pais sabem, é que manter os miúdos protegidos do sol pode ser um verdadeiro desafio. Entre correrias na areia, mergulhos infinitos e pele sensível, aplicar e reaplicar protetor solar nem sempre é fácil.

No entanto, descobrimos no Pingo Doce um produto que é super eficaz: o Stick Facial Solar Kids FPS50+ da Be Beauty. Para além de prático, é colorido e com alta proteção.

Como o produto tem cor (disponível em turquesa, violeta, rosa e púrpura), permite ver claramente quando está a desaparecer, ou seja, quando é altura de reaplicar. O melhor? Dura bastante tempo, é resistente à água e custa apenas 5,69 euros.