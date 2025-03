"Leve, deixa a pele hidratada sem sensação oleosa". Este protetor solar coreano está a menos de 10 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Chegou a altura de preparar a pele para os dias de sol que se aproximam. Com o aumento da exposição solar, encontrar um protetor solar eficaz, confortável e acessível torna-se essencial. O PURITO SEOUL apresenta a solução ideal: um protetor solar diário com proteção 50+ que revolucionou o mercado com a sua fórmula inovadora de ceramidas. Este produto coreano, que conquistou mais de 600 consumidores só no mês passado, combina a máxima proteção contra raios UVA e UVB com uma textura leve e não oleosa que não deixa aquele indesejável resíduo branco. "Ótimo, é bem leve, deixa a pele hidratada e luminosa, sem sensação oleosa nem manchas brancas", partilha uma cliente satisfeita. Disponível com ou sem fragrância, adapta-se perfeitamente às preferências de cada pessoa e a todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis.

Adquira o protetor solar aqui

A fórmula deste protetor solar conta com cinco tipos de ceramidas que formam uma poderosa barreira de defesa, hidratando profundamente a pele enquanto a protege. O toque suave e a rápida absorção tornaram este produto um favorito entre os especialistas em cuidados de pele. Como todos os protetores solares, requer reaplicação após nadar, suar intensamente ou limpar a pele, conforme indicado nas instruções do fabricante. Tudo isto num frasco compacto de 60 ml, prático para transportar no dia a dia ou em viagens.

Este protetor solar PURITO SEOUL está atualmente disponível por apenas 9,02€, representando um desconto extraordinário de 60% sobre o preço original. Esta oferta faz parte da Festa de Ofertas de Primavera da Amazon, que termina a 31 de março, por isso não perca a oportunidade de preparar a sua pele para o verão com um produto de qualidade premium a um preço tão acessível. Com mais de 4,5 estrelas em milhares de avaliações, é um investimento na saúde da sua pele que não vai querer perder.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.