Receita de protetor-solar é viral no TikTok, mas será eficaz? Dermatologistas respondem

As redes sociais estão cheias de dicas para as mais variadas áreas. Não é estranho encontrar receitas de como fazer um hidratante capilar, um esfoliante para a pele ou até um produto de limpeza. E se algumas destas receitas até funcionam, outras não devem ser recriadas.

Uma das mais recentes receitas a ficar viral foi de protetor-solar caseiro. Nara Smith, que ficou conhecida pelas suas receitas, partilhou recentemente o seu processo para fazer protetor-solar caseiro. Com o vídeo a arrecadar milhões de visualizações, os dermatologistas já começaram a reagir.

No vídeo, o marido de Nara, Lucky Blue Smith, a medir e misturar óleo de coco, cera de abelho, manteiga de karité, manteiga de cacau, óleo de jojoba e pó de óxido de zinco para criarem o que dizem ser protetor-solar caseiro. Nara, que vai narrando a receita, refere que a fórmula fica suave e não deixa marcas brancas.

Apesar de muitos dos seguidores acreditarem que o vídeo é uma paródia e não para ser levado a sério, de acordo com o New York Post, há já especialistas a alertarem as pessoas mais curiosas para não tentarem fazer o protetor-solar em casa.

A dermatologista Maris Garshick explicou à Glamour que é impossível saber quão eficaz é a fórmula de um protetor-solar feito em casa, não sendo possível verificar que tipo de proteção irá garantir.

Ao mesmo site, o dermatologista Adarsh Vijay Mudgil salientou que é uma péssima ideia fazer este produto em casa já que, apesar de alguns dos ingredientes incluídos na receita de Nara terem fator de proteção, esta nunca chegará ao SPF 30, o mínimo recomendado.

Ao Yahoo, a dermatologista Mina Amin alertou ainda que o óleo de coco e o óleo de jojoba usados na receita de Nara podem atrair o sol e provocar queimaduras.

De acordo com o New York Post, o vídeo de Nara Smith surge numa altura em que várias pessoas online mostram-se contra o protetor-solar alegando que o sol não faz mal. No entanto, vários estudos feitos ao longo dos anos indicam que os raios ultravioleta emitidos pelo sol podem danificar a pele, podendo levar ao surgimento de cancro. É por isso recomendado que se use protetor-solar com FPS 30 ou mais.