Como tirar manchas de protetor solar: este é o guia que vai salvar as suas peças de roupa este verão

Protetor solar e verão são uma dupla inseparável. Mas há um efeito secundário que muitos só descobrem quando chegam a casa: aquelas manchas amarelas persistentes nos fatos de banho, toalhas de praia ou até nas t-shirts claras.

A boa notícia é que essas nódoas nem sempre significam o fim da peça de roupa. Pelo contrário: se souber o que as provoca e agir rapidamente, é possível eliminá-las com relativa facilidade. Foi precisamente este tema que a criadora de conteúdos Diana Silva, conhecida pelas suas dicas de limpeza e organização no Instagram, onde reúne quase 60 mil seguidores, decidiu explicar num guia prático que está a ajudar milhares de pessoas.

Porque é que o protetor solar mancha a roupa?

Segundo Diana Silva, o protetor solar pode provocar dois tipos diferentes de nódoas: a primeira é uma mancha de gordura, causada pelos óleos presentes na fórmula do protetor; a segunda, e muitas vezes a mais difícil de remover, são as manchas amarelas. Estas surgem quando alguns filtros UV presentes no protetor reagem com os minerais da água durante a lavagem.

É por isso que, quanto mais tempo a nódoa permanecer no tecido, mais difícil será eliminá-la.

Como remover manchas recentes de protetor solar

Se a nódoa acabou de acontecer, o segredo é não esperar.

A especialista recomenda seguir estes passos:

Remova o excesso de protetor solar do tecido

Aplique diretamente sobre a nódoa um detergente líquido, seja da roupa, da loiça ou um tira-nódoas em gel

Deixe atuar entre 15 e 30 minutos

Lave a peça respeitando sempre a temperatura indicada na etiqueta

Deixe secar ao ar

Quanto mais cedo fizer este tratamento, maiores são as probabilidades de a nódoa desaparecer completamente.

E se a mancha já for antiga?

Quando a peça já foi lavada e a nódoa amarela permanece, o desafio torna-se maior. Nestes casos, Diana Silva aconselha a utilizar um tira-nódoas adequado ao tipo de tecido. Se a etiqueta da peça o permitir, pode também recorrer a um aditivo com oxigénio ativo para potenciar a limpeza.

Caso a nódoa não desapareça à primeira tentativa, vale a pena repetir o tratamento antes de voltar a usar a peça.

Se, mesmo assim, a marca amarelada persistir, poderá tratar-se de uma reação com ferro presente na água. Nessa situação, a especialista sugere experimentar um removedor de ferrugem específico para têxteis, como o Linfer, testando sempre primeiro numa zona pouco visível e seguindo rigorosamente as instruções do fabricante.

Há ainda um truque extra

Se a nódoa continuar visível, existe uma solução caseira que pode ajudar. Basta deixar a peça de molho durante 30 a 60 minutos numa mistura de três partes de água para uma parte de vinagre branco. Esta solução ajuda a dissolver depósitos minerais que podem estar na origem da mancha.

No final, lave normalmente, respeitando sempre as indicações da etiqueta.

Como evitar que o protetor solar volte a manchar a roupa

A prevenção continua a ser a melhor estratégia. Diana Silva recomenda aplicar o protetor solar cerca de 15 minutos antes de vestir a roupa, dando tempo suficiente para que seja totalmente absorvido pela pele.

Outra dica importante é lavar toalhas e fatos de banho logo após a utilização, evitando que os resíduos permaneçam muito tempo no tecido.

Nos fatos de banho claros, a criadora de conteúdos aconselha ainda aplicar o protetor antes de sair de casa e, ao longo do dia, optar por fórmulas em spray ou protetores mais fluidos e transparentes, que tendem a deixar menos resíduos visíveis.

Por fim, há uma regra que nunca deve ser ignorada: respeitar sempre as instruções de lavagem da etiqueta, especialmente no caso dos fatos de banho, que não devem ser lavados acima dos 30 ºC, nem com lixívia, devendo secar naturalmente ao ar.