Porque é que ouvimos os nossos próprios áudios no WhatsApp, segundo a psicologia

Psicologia explica porque muitas pessoas ouvem os próprios áudios no WhatsApp
Há 3h e 50min
Foto: freepik
Ouvir os próprios áudios enviados no WhatsApp é algo que quase todos nós fazemos. À primeira vista, pode parecer apenas uma forma de confirmar se a mensagem ficou clara ou se o som foi bem gravado. No entanto, segundo a psicologia, este hábito pode ter significados mais profundos relacionados com a forma como cada um se vê e como acredita ser percecionado pelos outros.

Segundo avança o jornal A24, especialistas explicam que voltar a ouvir a própria voz está ligado à autoimagem, à identidade e à necessidade de controlo. As tecnologias digitais mudaram não só a maneira como comunicamos, mas também a forma como gerimos emoções como a ansiedade, a insegurança e o desejo de aceitação.

Em alguns casos, ouvir o próprio áudio serve apenas para confirmar aspetos técnicos, como o tom de voz ou a clareza da mensagem. Noutros, pode refletir um processo constante de autoavaliação, em que a pessoa analisa cada palavra, tenta corrigir possíveis erros ou adapta futuras interações. Este comportamento é frequentemente associado a traços de perfecionismo.

Há ainda uma dimensão emocional envolvida. Enquanto algumas pessoas gostam de ouvir a sua própria voz, outras sentem desconforto ou rejeição. Segundo os psicólogos, esta sensação acontece porque a voz que ouvimos gravada nem sempre corresponde à imagem que temos de nós próprios, o que pode gerar estranheza ou mal-estar.

Em contextos mais sensíveis, como o trabalho, a família ou as relações afetivas, este hábito pode funcionar como uma tentativa inconsciente de controlar a forma como os outros nos veem. Rever o áudio torna-se uma maneira de avaliar se o tom foi adequado ou se a mensagem poderia ter sido interpretada de forma negativa.

No entanto, quando a necessidade de ouvir repetidamente os próprios áudios se torna constante, pode estar associada a pensamentos intrusivos e a um ciclo de ansiedade. Nesses casos, a repetição funciona como uma forma temporária de validação, mas tende a reforçar a dependência da aprovação externa.

Os especialistas sublinham que a diferença entre um comportamento normal e um padrão compulsivo está no grau de angústia que provoca. Ouvir ocasionalmente os próprios áudios é considerado natural na comunicação digital. Já quando se torna uma necessidade difícil de controlar, pode ser um sinal de alerta.

