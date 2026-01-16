Está sempre a pedir desculpa, a justificar-se e a aceitar convites que não quer?

Dizer “não” continua a ser extremamente difícil para muitas pessoas, fazendo com que aceitem convites que não querem ou que reagem com constante simpatia a todos os pedidos. A verdade é que estabelecer limites, que é muitas vezes visto como egoísmo por estas pessoas, acaba por não acontecer porque a pessoa sente que vai incomodar ou gerar conflito.

Esta dificuldade em dizer não costuma vir acompanhada de um comportamento muito frequente: a justificação excessiva. Frases longas, explicações detalhadas, desculpas que se acumulam umas sobre as outras na esperança de que a outra pessoa compreenda a recusa, demonstram uma baixa autoestima.

Estas pessoas aprenderam que a sua aceitação depende de agradar, de antecipar o desconforto dos outros e de demonstrar constantemente que as suas decisões são justificadas. Nesse contexto, a comunicação deixa de ser uma troca para se tornar numa defesa preventiva, como explica o site Infobae, com base nas afirmações da psicóloga Ainhoa Vila.

“Vou dizer-te algo que talvez te deixe desconfortável, mas que vai ajudar-te a compreender-te de verdade: o sinal mais claro de baixa autoestima não é a insegurança elevada, é explicares-te em demasia, justificares-te, defenderes-te até antes de os outros te atacarem”, explica num vídeo de TikTok.

“Não estás a comunicar, estás a pedir permissão ou ajuda para existir”, afirma a especialista. Quando alguém sente que precisa de se justificar constantemente, na verdade está a duvidar do seu direito a ocupar espaço, a decidir e a definir os seus próprios limites sem pedir aprovação, pode ler-se no mesmo artigo.

“Na minha consulta, trabalho muito o que se chama o limite curto”, explica. Esta técnica baseia-se em respostas breves, claras e firmes, que não incluem desculpas nem esclarecimentos desnecessários. “Por exemplo: ‘não’, ‘não me dá jeito’, ‘não vou falar sobre isso’. E tudo isto sem te justificares, sem dar explicações a mais.”