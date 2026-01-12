Facebook Instagram
Tem uma cadeira com uma pilha de roupa no quarto? O que isto diz sobre si, segundo a Psicologia

Apesar de parecer apenas uma rotina comum, este hábito tem, segundo a psicologia, uma explicação mais complexa
Hoje às 12:17
Cadeira com roupa
Cadeira com roupa
Quase todos nós já tivemos ou ainda temos o hábito de deixar roupa acumulada na cadeira do quarto. Embora pareça um gesto intuitivo, a psicologia revela que ele tem uma explicação mais profunda.

De acordo com o site El Cronista, a psicologia revela que este gesto diz mais sobre a mente do que sobre a organização do quarto. Especialistas afirmam que este hábito pode refletir stress, ansiedade, procrastinação e até a forma como gerimos o tempo.

Normalmente, a prática começa por comodidade ou falta de espaço no armário, mas quando as peças se acumulam durante dias ou semanas, a cadeira torna-se um sinal de tarefas pendentes e saturação mental. Em alguns casos, funciona como refúgio emocional: depois de um dia intenso, arrumar parece desnecessário e a roupa é deixada no primeiro lugar disponível.

Para mudar este hábito, a psicologia recomenda rotinas curtas de arrumação, reduzir estímulos visuais no quarto e praticar desapego emocional, doando roupas que não se usam. Com pequenas mudanças, é possível manter o quarto organizado e reduzir a sensação de saturação mental.

 

Tem uma cadeira com uma pilha de roupa no quarto? O que isto diz sobre si, segundo a Psicologia
