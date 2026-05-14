É isto que a psicologia diz sobre pessoas que andam com as mãos atrás das costas

Nem flores nem presentes: o que realmente fortalece uma relação, segundo uma psicóloga

É isto que a psicologia diz sobre pessoas que ainda fazem a lista de compras no papel

Provavelmente deve conhecer ou já viu alguém a andar com as mãos atrás das costas. Este gesto, aparentemente simples e automático, é mais do que uma postura comum e, segundo a psicologia e a linguagem corporal, pode revelar pistas sobre o estado emocional e mental de quem o adota.

De acordo com o site El Cronista, especialistas explicam que caminhar com as mãos entrelaçadas atrás das costas está frequentemente associado a momentos de introspeção, concentração e reflexão. Ao retirar as mãos do campo visual, a pessoa tende a reduzir estímulos externos, o que facilita o foco e o processamento de pensamentos.

Este comportamento pode surgir em diferentes contextos do dia a dia, sobretudo em situações de tomada de decisão, stress ou necessidade de clareza mental. É também uma postura comum em pessoas que caminham enquanto pensam, como professores, investigadores ou indivíduos em momentos de análise.

Do ponto de vista da linguagem corporal, as mãos são uma das partes mais expressivas do corpo humano e desempenham um papel importante na comunicação não verbal. A sua posição pode transmitir segurança, tranquilidade, nervosismo ou tensão. No caso de caminhar com as mãos atrás das costas, a psicologia interpreta o gesto como uma possível forma de autocontrolo e organização interna.

Ainda assim, os especialistas sublinham que não existe uma interpretação única ou definitiva. O contexto é essencial para compreender o significado deste tipo de comportamento.