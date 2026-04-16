Estas são as três cores que transmitem sucesso, segundo a psicologia

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A escolha da roupa vai muito para além da estética. Para a psicologia, as cores que se vestem no dia a dia podem influenciar não só a forma como cada pessoa se vê, mas também a forma como é percecionada pelos outros, especialmente em contextos profissionais.

Citado pelo site Vía País, de acordo com vários estudos sobre comportamento e perceção social, existem três cores que se destacam entre pessoas associadas ao sucesso. Mais do que uma tendência, trata-se de uma estratégia subtil que pode reforçar confiança, autoridade e até abrir portas em ambientes competitivos.

Num mundo onde a primeira impressão continua a ter peso, a forma como alguém se apresenta pode fazer a diferença. E, neste caso, a cor da roupa pode ser uma aliada silenciosa.

Preto: elegância que impõe respeito

Clássico e intemporal, o preto continua a ser uma escolha dominante entre quem quer transmitir poder e sofisticação. Associado à autoridade, é frequentemente utilizado em momentos-chave como entrevistas de emprego, reuniões importantes ou apresentações. Para além de elegante, ajuda a criar uma imagem de segurança e controlo, características frequentemente ligadas a perfis de liderança.

Azul: a cor da confiança

O azul, sobretudo em tons mais escuros, é outra aposta segura. Conhecido por transmitir calma e estabilidade, é ideal para ambientes onde a comunicação e a confiança são essenciais. Quem opta por esta cor tende a ser visto como mais acessível, honesto e fiável, qualidades que facilitam relações profissionais sólidas e colaborativas.

Branco: clareza e organização

Minimalista e clean, o branco simboliza organização e clareza mental. É frequentemente associado a pessoas metódicas e eficientes, capazes de lidar com pressão sem perder o foco. Para além disso, transmite uma imagem de transparência e frescura, cada vez mais valorizada no mundo profissional.