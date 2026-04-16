Estas são as três cores que transmitem sucesso, segundo a psicologia

A escolha da roupa vai muito para além da estética. Para a psicologia, as cores que se vestem no dia a dia podem influenciar não só a forma como cada pessoa se vê, mas também a forma como é percecionada pelos outros, especialmente em contextos profissionais.
Citado pelo site Vía País, de acordo com vários estudos sobre comportamento e perceção social, existem três cores que se destacam entre pessoas associadas ao sucesso. Mais do que uma tendência, trata-se de uma estratégia subtil que pode reforçar confiança, autoridade e até abrir portas em ambientes competitivos.
Num mundo onde a primeira impressão continua a ter peso, a forma como alguém se apresenta pode fazer a diferença. E, neste caso, a cor da roupa pode ser uma aliada silenciosa.
Preto: elegância que impõe respeito
Clássico e intemporal, o preto continua a ser uma escolha dominante entre quem quer transmitir poder e sofisticação. Associado à autoridade, é frequentemente utilizado em momentos-chave como entrevistas de emprego, reuniões importantes ou apresentações. Para além de elegante, ajuda a criar uma imagem de segurança e controlo, características frequentemente ligadas a perfis de liderança.
Azul: a cor da confiança
O azul, sobretudo em tons mais escuros, é outra aposta segura. Conhecido por transmitir calma e estabilidade, é ideal para ambientes onde a comunicação e a confiança são essenciais. Quem opta por esta cor tende a ser visto como mais acessível, honesto e fiável, qualidades que facilitam relações profissionais sólidas e colaborativas.
Branco: clareza e organização
Minimalista e clean, o branco simboliza organização e clareza mental. É frequentemente associado a pessoas metódicas e eficientes, capazes de lidar com pressão sem perder o foco. Para além disso, transmite uma imagem de transparência e frescura, cada vez mais valorizada no mundo profissional.