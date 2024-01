Estes são 7 sinais de que terá crescido numa família disfuncional

Crescer numa família disfuncional pode ter muito impacto em qualquer pessoa. Pode influenciar relações na vida adulta, a autoestima e a forma como se lida com conflitos. Felizmente, nunca é tarde para aprender hábitos saudáveis de relacionamento e estabelecer limites.

A psicoterapeuta familiar norte-americana Annie Wright explica, em resposta ao Business Insider, que as primeiras relações com pais ou cuidadores moldam profundamente as relações posteriores na vida."As famílias transmitem mensagens, implícita e explicitamente, sobre o que é permitido e o que não é num sistema familiar", explicou a especialista. Na idade adulta, "isso geralmente manifesta-se com parceiros românticos, amigos, colegas e chefes".

O artigo do Business Insider reúne vários sinais de que terá crescido numa casa disfuncional, assim como o que se pode fazer para quebrar este ciclo na vida atual.

