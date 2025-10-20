Tem tendência a ajudar os empregados de restaurante a recolher os pratos? Saiba o que isso diz sobre si, segundo a psicologia

Posso levantar a mesa e lavar a loiça com convidados em casa? Saiba o que manda a etiqueta

Gestos simples do dia a dia podem revelar muito sobre a nossa personalidade. Segundo a psicologia, ações instintivas, como cruzar os braços ou tocar no cabelo, transmitem informações importantes sobre como sentimos e nos comportamos.

Num restaurante, ajudar o empregado a recolher os pratos ou limpar a mesa pode parecer automático, mas este gesto revela características profundas sobre a atitude de uma pessoa perante os outros.

Em declarações ao site El Cronista, o jornalista e psicólogo Lachlan Brown explica que este tipo de comportamento tende a demonstrar empatia, consciência social e proatividade. Estas pessoas compreendem e partilham os sentimentos dos outros, atuam de forma desinteressada e não esperam nada em troca.

Para além disso, ajudar reflete humildade e respeito pelo trabalho alheio, bem como responsabilidade e disciplina, já que realizam estes gestos com o objetivo de produzir um efeito positivo e contribuir para o ambiente à sua volta.