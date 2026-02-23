Costuma ajudar os empregados de restaurante a recolher os pratos? É isto que a psicologia diz sobre si

É isto que a psicologia diz sobre pessoas que mexem a perna sem parar enquanto estão sentados

Para além do que expressamos verbalmente, a nossa linguagem corporal, cada ato do dia a dia ou comportamento integrado na rotina revela sinais importantes sobre a personalidade e as emoções de uma pessoa.

Gestos instintivos, como cruzar os braços ou mexer no cabelo, são muitas vezes mais sinceros do que as palavras e contribuem para a imagem que projetamos, fornecendo informação valiosa sobre os nossos sentimentos e pensamentos.

Citado pelo site El Cronista, num restaurante, por exemplo, ajudar o empregado a limpar a mesa ou a levantar os pratos é um gesto que, embora por vezes possa parecer automático, revela aspetos profundos sobre a nossa atitude e forma de nos relacionarmos com os outros.

O jornalista e psicólogo Lachlan Brown analisou este tipo de comportamento e destacou uma série de traços comuns em pessoas que adotam esta prática pouco habitual.

De acordo com um estudo de Brown, ajudar um empregado revela aspetos positivos como maior empatia e consciência social. Em outras palavras, estas pessoas têm mais capacidade para compreender e partilhar os sentimentos dos outros, agindo de forma altruísta e sem esperar algo em troca.

Quem ajuda os empregados costuma ser também proativo e ter uma forte disposição para servir: em vez de esperar ser solicitado, identifica quando a ajuda é necessária e age de imediato.

Além disso, Brown aponta que este gesto reflete humildade e ausência de sentimento de superioridade, valorizando e respeitando o trabalho dos outros. Outra característica destacada é a atitude colaborativa e a prontidão para contribuir.

Por fim, esta ação revela responsabilidade e disciplina. Quem realiza este tipo de gesto entende que pode ter um efeito positivo, movendo-se com o objetivo de gerar benefício e demonstrando grande compromisso com o ambiente à sua volta.