É isto que a psicologia diz sobre pessoas que mexem a perna sem parar enquanto estão sentados

A psicologia explica porque é que algumas pessoas não conseguem parar de mexer a perna quando estão sentadas
IOL
Hoje às 10:52
Pessoa sentada
Pessoa sentada
Foto: freepik
Por vezes, de forma inconsciente, é provável que já se tenha deparado com a situação de estar sentado e a perna não parar de mexer, seja em reuniões de trabalho, em salas de aula ou em momentos de lazer em casa. Embora muitas vezes seja encarado como um simples hábito ou uma mania sem importância, a psicologia e a neurociência indicam que este gesto pode estar associado a processos mentais mais profundos.

Citado pelo site La Nacion, estudos explicam que este movimento repetitivo é, na maioria dos casos, involuntário e está frequentemente ligado a estados de stress, ansiedade ou excesso de estimulação mental. Do ponto de vista psicológico, trata-se de um comportamento motor classificado como nervosismo motor ou comportamento estereotipado, com origem em mecanismos neurológicos automáticos.

Especialistas na análise do comportamento humano explicam que estes gestos funcionam como uma espécie de válvula de escape do organismo. Quando a mente se encontra hiperactiva ou sobrecarregada, o corpo procura libertar parte dessa energia acumulada através de pequenos movimentos repetitivos, como mexer a perna de forma contínua.

Investigação académica na área da psicologia do desenvolvimento e da neurociência aponta ainda que este tipo de comportamento está associado a níveis elevados de activação cerebral que não estão a ser devidamente canalizados. Em adultos, o movimento constante das extremidades pode surgir como uma resposta inconsciente a estímulos internos, sem que exista uma decisão consciente de o fazer.

Apesar de ser um gesto amplamente disseminado e, na maioria dos casos, inofensivo, os especialistas sublinham que a sua frequência e intensidade podem variar consoante o estado emocional e mental da pessoa. Por isso, observar este tipo de comportamento pode oferecer pistas relevantes sobre o bem-estar psicológico e a forma como cada indivíduo lida com a tensão do dia a dia.

A psicologia reforça, no entanto, que mexer a perna enquanto se está sentado não deve ser automaticamente interpretado como um sinal negativo, mas sim como uma resposta natural do corpo a diferentes níveis de estímulo, stress ou actividade mental.

