Pessoas que falam consigo mesmas tendem a ser mais felizes, explica a psicologia

Costuma ajudar os empregados de restaurante a recolher os pratos? É isto que a psicologia diz sobre si

Nem flores nem presentes: o que realmente fortalece uma relação, segundo uma psicóloga

É isto que a psicologia diz sobre pessoas que ainda fazem a lista de compras no papel

Existe muitas pessoas que repetem frases positivas em voz alta ou que as escrevem num papel como forma de “atrair” coisas boas para a sua vida. Mais do que uma tendência de bem-estar, este hábito tem vindo a ser estudado pela psicologia, que procura perceber até que ponto pode influenciar o estado emocional e a forma como cada pessoa se vê a si própria.

Citado pelo site El Economista, este conceito está ligado à chamada “teoria da autoafirmação”, desenvolvida pelo psicólogo Claude Steele, que defende que as pessoas têm uma necessidade natural de se sentirem competentes, válidas e seguras da sua identidade. Reforçar pensamentos positivos sobre si próprio pode, nesse sentido, funcionar como um mecanismo de proteção emocional em momentos de stress ou desafio.

Estudos científicos sugerem que esta prática pode ter benefícios, ainda que subtis. Uma revisão que analisou dezenas de investigações concluiu que repetir ou escrever afirmações positivas pode influenciar ligeiramente a forma como as pessoas se veem e até melhorar a ligação com os outros.

Em contextos mais específicos, os resultados parecem ser ainda mais visíveis. Algumas investigações apontam que, por exemplo, doentes em tratamento oncológico que combinavam música com afirmações positivas apresentavam menos sintomas de depressão e fadiga do que outros grupos.

Ainda assim, os especialistas sublinham que a ciência não é totalmente consensual. Nem todos os estudos conseguem replicar os mesmos resultados, o que indica que o efeito pode depender de fatores como contexto, personalidade e momento emocional.

Mais do que a repetição de frases positivas, a forma como cada pessoa se fala a si própria parece ter um peso ainda maior. A psicologia destaca a importância da autocompaixão, ou seja, reconhecer emoções sem julgamento, com frases como “isto é difícil” ou “é normal sentir-me assim”, que podem ser mais eficazes do que a simples negação do problema.

Outra estratégia utilizada em contexto terapêutico passa por falar na terceira pessoa, o que ajuda a criar distância emocional e a olhar para as situações com mais clareza.